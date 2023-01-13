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封禁1888万彩礼作者帐号：胡编乱造误导他人

2023-01-13 13:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:今日午间，知乎官方发布关于「1888万天价彩礼事件」的社区公告称，「1888万天价彩礼」事件该内容出自某匿名用户于2022年10月16日发布的回答。该回答于2023年1月12日被发布者修改为致歉声明，承认了杜撰事实。

知乎表示，依据《知乎社区规范》，该用户存在「胡编乱造虚假或引人误解的背景、情节，欺骗、误导他人」的行为，引发严重后果，平台决定对该用户帐号永久封禁。

微信截图_20230113133306.png

以下为知乎公告全文:

近日，「1888万天价彩礼」事件引发了站内外广泛关注。小管家第一时间进行了核查，该内容出自某匿名用户于2022年10月16日发布的回答。该回答于2023年1月12日被发布者修改为致歉声明，承认了杜撰事实。

我们进一步核查了其过往发布内容，发现该用户存在以互相矛盾的身份发布内容的行为。依据《知乎社区规范》，该用户存在「胡编乱造虚假或引人误解的背景、情节，欺骗、误导他人」的行为，引发严重后果，平台决定对该用户帐号永久封禁。

在知乎，有无数知友分享知识、经验和见解。用户对世界的认知可以有多样的表达方式，但我们倡导每一次回答都源于善良的心。

知乎会始终坚守平台底线，对恶意编撰行为绝不姑息。同时，我们也呼吁广大知友真诚分享、理性互动，不主动传播未经证实的内容。如遇真实性存疑的内容，欢迎广大知友通过「举报」途径，积极提供线索，共同维护专业、友善的社区生态。

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  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

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  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

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  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

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  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

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