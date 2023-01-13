封禁1888万彩礼作者帐号：胡编乱造误导他人

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:今日午间，知乎官方发布关于「1888万天价彩礼事件」的社区公告称，「1888万天价彩礼」事件该内容出自某匿名用户于2022年10月16日发布的回答。该回答于2023年1月12日被发布者修改为致歉声明，承认了杜撰事实。

知乎表示，依据《知乎社区规范》，该用户存在「胡编乱造虚假或引人误解的背景、情节，欺骗、误导他人」的行为，引发严重后果，平台决定对该用户帐号永久封禁。

以下为知乎公告全文:

近日，「1888万天价彩礼」事件引发了站内外广泛关注。小管家第一时间进行了核查，该内容出自某匿名用户于2022年10月16日发布的回答。该回答于2023年1月12日被发布者修改为致歉声明，承认了杜撰事实。

我们进一步核查了其过往发布内容，发现该用户存在以互相矛盾的身份发布内容的行为。依据《知乎社区规范》，该用户存在「胡编乱造虚假或引人误解的背景、情节，欺骗、误导他人」的行为，引发严重后果，平台决定对该用户帐号永久封禁。

在知乎，有无数知友分享知识、经验和见解。用户对世界的认知可以有多样的表达方式，但我们倡导每一次回答都源于善良的心。

知乎会始终坚守平台底线，对恶意编撰行为绝不姑息。同时，我们也呼吁广大知友真诚分享、理性互动，不主动传播未经证实的内容。如遇真实性存疑的内容，欢迎广大知友通过「举报」途径，积极提供线索，共同维护专业、友善的社区生态。

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