东方甄选关联公司申请“兔个吉利”商标

2022年最成功的新晋带货主播是谁？新东方旗下的东方甄选绝对是一匹黑马，还带出了董宇辉等一批新型主播，直播时一边卖货一遍传授知识，他们的成功只用了几个月时间，也超出了创始人俞敏洪的预料。在2022新增长大会上，新东方创始人俞敏洪也在演讲中东方甄选的破圈”之道。俞敏洪表示，新东方的成功和东方甄选的成功，或多或少带有一定的偶然性。创始人的性格不一样，企业所面临的环境不一样，那么应对的策略就会不太一样，所谓的差之毫厘，谬之千里。俞敏洪表示，当时跟公司说，给我5年，每年亏损1个亿，看看能不能把东方甄选做出来，曾经