崔东树：12月车市表现超出预期 特斯拉降价短期内不会引发车企跟随

站长之家（ChinaZ.com）1月11日消息:据乘联会秘书长崔东树介绍，2022年12月车市表现超出预期。对于近期特斯拉官方售价下调，崔东树认为，这并不会引发其他车企短期之内的降价行为。

「春节之前，整个市场属于需求严重低迷的阶段，目前降价也没有意义、推出新品也没有意义，」他预计，今年2月到3月，碳酸锂价格可能出现相应回落，车企也将会推出新品、新技术，可能会推出相应的降价措施。

乘联会数据显示，2022年12月乘用车市场零售达到216.9万辆，同比去年增长3.0%，与11月同比下降9.1%形成巨大的反差，12月零售较上月增长31.4%，这也是2008年以来最强的12月环比增速。12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48.9%，环比增2.5%。在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。

特斯拉最新数据显示，2022年，特斯拉上海超级工厂2022年的交付量达到了71万辆，其中，2022年11月的交付量突破10万辆，夺得中国市场豪华品牌年度交付冠军。据介绍，2022年，上海超级工厂仅Model Y一款车型，交付量就已经超过45万辆，相当于蔚来、小鹏、理想全部车型的销量之和，成为豪华品牌热销单车第一名。

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