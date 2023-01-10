抖音于深圳投资成立书读科技公司

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:企查查APP显示，近日，深圳书读科技有限公司成立，法定代表人为莫少君，注册资本100万元人民币，经营范围包含:软件开发;电影发行;电视剧制作;网络文化经营等。股权穿透显示，该公司由抖音视界有限公司全资持股。
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杭州歆诚网络科技有限公司在天眼查App上成立，注册资本达9000万元，法定代表人为杨浩，主营业务包括技术服务、企业管理咨询、市场营销策划、咨询策划服务及广告制作等。该公司为阿里巴巴旗下的天天动听关联公司--上海水渡石信息技术有限公司全资持股。2019年8月27日，原上海水渡石信息技术有限公司获得阿里系投资，注册资本从原有1000万元人民币增至3.6亿元，同时经营范围也发生改变，除去“音乐娱乐产品，经营演出及经纪业务”，增加“第二类增值电信业务中的信息服务业务”，并撤销了“营业性演出单位”的许可经营项目。
企查查APP显示，近日，天津吨吨石油有限公司成立，法定代表人为赵健，注册资本5000万人民币，经营范围包括石油制品销售、成品油批发、供应链管理服务、新兴能源技术研发等。股东信息显示，该公司由赵健和丰图科技（深圳）有限公司分别持股90%、10%，后者为顺丰母公司深圳明德控股发展有限公司间接控股。
凤凰网科技讯北京时间1月12日消息，美国总统拜登周三呼吁两党议员团结起来，通过立法让大型科技和社交媒体公司承担责任，并指责科技行业内的一些公司利用用户个人数据，危害儿童。拜登周三在媒体上发表评论文章称，立法应该对企业如何使用、收集和分享个人数据加以限制，从保护用户的隐私。”科技行业已表示，他们面临着激烈的竞争，并且普遍支持一项全国性的隐私法，只要它不扰乱核心广告业务。
科技是第 一生产力，这在很多行业都早已达成共识，特别是在科技圈内，创新科技就意味着核心竞争力，能否在激烈的市场竞争中站到最后。在这一点上，相信作为科技公司的OPPO有话语权。OPPO管理层研究院院长刘畅表示，OPPO将成为一家更硬核、更系统、更人文的全球化科技公司。
天眼查App显示， 1 月 3 日，北京故乡礼信息技术中心成立，出资额 10 万人民币，执行事务合伙人为天津万卷书网络科技有限公司，经营范围包括信息技术咨询服务；文化娱乐经纪人服务；互联网销售；个人互联网直播服务；出版物零售；出版物批发等。该企业合伙人包括邹培培、邓一飞、天津万卷书网络科技有限公司等，其中天津万卷书网络科技有限公司为早晚读书关联公司，李国庆担任法定代表人、执行董事及经理。
2022 年财联社第三届ESG企业高峰论坛暨 2022 财联社“致远奖”颁奖典礼在上海绿地会议中心举行，这是国内财经界的一大盛事。来自龙头企业、金融机构及重点高校的逾百名嘉宾以“笃行致远”为主题，共同探讨交流ESG投资、企业ESG行动、绿色金融等多维度话题。移卡集团将继续深入践行ESG理念，并与社会各界开展更广泛深入的交流与合作，为推动产业链绿色低碳转型与高质量可持续发展不懈努力。
继疯狂小杨哥花一亿买楼之后，“快手一哥”辛巴也开始投资地产业。企查查信息显示，广东辛选控股有限公司投资5000万元成立了广州辛创置业管理有限公司，辛有志持有95%股份，计梦瑶持有5%股份，主要经营范围包括仓储设备租赁服务、房地产开发经营、房地产经纪、房地产咨询等。投资地产公司也是为其商业形态寻找一个物理载体。
中关村在线消息：据外媒《华尔街日报》的报道，美国电子商务公司亚马逊正计划裁员超过17000人，这个数字已经大幅高于最初计划的数字。亚马逊即将大规模裁员的消息最早于2022年11月传出，当时曝光消息称裁员规模约为10000人，包括零售、设备和人力资源部门。随着消费者削减支出以及通货膨胀等原因，亚马逊已经开始着手应对增长迟缓的现状：先是大规模裁员以节省开支，再将其他员工的基本工资大幅上涨，以更积极地招募人才。
天眼查App显示，近日，上海顺泾物流有限公司成立，法定代表人为郭彦莹，注册资本 500 万人民币，经营范围包括国际货物运输代理；普通货物仓储服务；社会经济咨询服务；电子、机械设备维护；通讯设备修理；非居住房地产租赁；装卸搬运等。股东信息显示，该公司由顺丰速运有限公司全资持股。
2022年，裁员成为了科技行业的常态。下面来自visualcapitalist一张图展示了2022年部分主流科技公司的裁员情况。站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。