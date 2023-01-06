抖音网页版上线“放映厅”功能 无需会员免费看电影电视剧综艺等等

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:日前，抖音网页版现已上线放映厅功能，支持用户免费观看一些在其他平台需会员才能观看的影视剧。
据悉，抖音网页端“放映厅”无需登录即可点击观看影视剧，视频分辨率最高可选1080p播放观看。放映厅内容涵盖综艺、电视剧、电影、纪录片、动画等等。
去年12月22日时，抖音宣布抖音的放映厅功能，宣传片中称“海量大片免费看”，其中包括《夏洛特烦恼》、《战狼》《小兵张嘎》等内容。
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说到PhotoShop想必大家都已经很熟悉，这款图像处理工具能够解决生活中90%的图片，是一个比较多人使用的电脑软件之一。但有时候异地需要应急使用，重新安装并不现实，文件过大安装费用太高，重新找破解版也需要一定的时间，根本没那么多时间等待。Pixso还有很多好用的功能，这里就不一一为大家介绍了，您可以登录Pixso官网体验。
世中视远科技有限公司表示基于视频的新概念现场远程技术支持方案——RemoteCall网页版视频远程支持软件于本月13日完成全面升级。RemoteCall网页版视频远程支持软件是基于视频的远程技术支持解决方案，用智能手机等的摄像头实时拍摄视频共享线下现场的情况，同时通过线上的方式接受技术支持。在经济不景气的大背景下各行各业都把降本增效放入执行目标RemoteCall不仅可以帮助企业实现这一目标可以通过提高客户满意度来为企业商业价值的提升助一臂之力。
抖音回应世界杯4K直播涉嫌侵权针对“抖音世界杯4K直播涉嫌侵权”的情况，抖音回应称，抖音集团为2022年卡塔尔世界杯持权转播商。根据合作协议约定，世界杯赛事期间中央广播电视总台向抖音提供超高清节目信号。小米每年研发投入很大，目前在高端手机市场，只有两家品牌做双尺寸双高端，一家是苹果，一家是小米。
目前网易云音乐TV版APP已上线海信、当贝、天猫魔盒、海尔、长虹、极米、坚果、OPPO、欢网、沙发等渠道，并将逐步登陆其他电视厂商应用商店。用户即日起下载登录，可免费领取3个月电视端会员。同时，随着此次TV版产品的上线，网易云音乐已基本实现对用户家庭场景的全覆盖。
11月底，电视剧《仙剑奇侠传六》官方正式宣布杀青，该剧定名为《祈今朝》，腾讯视频独播，由刘国楠执导，许凯、虞书欣领衔主演，万鹏、周历杰、白冰可等主演的古代传奇类电视剧。《仙剑奇侠传六》官微发文，称网上持续存在大量代拍、偷拍等泄露剧集信息的现象，甚至出现了倒卖剧组通告、剧本等严重侵犯剧集版权方权益的行为。本剧由山东影视、有点东西、星之传媒、中手游等联合出品。
本文转载自运营公举小磊磊，免费阅读200万字新媒体运营知识，提升新媒体运营能力。相信很多人都有在抖音上追过剧，看过电影解说的经历。如果你觉得这些免费工具还是不全面，那么就到第三方AI配音平台付费购买会员使用，各种声音都有。
薅羊毛的机会又来了，每人都有机会！今天下午，网易云音乐官方发文宣布，网易云音乐TV版”正式上线，即日起已开始登陆各大电视应用商店。据官方介绍，目前已上线的有海信、当贝、天猫魔盒、海尔、长虹、极米、坚果、OPPO、欢网、沙发等渠道，后续还会逐步扩充。最重要的是，目前扫码登录网易云音乐电视端，即可免费领取三个月电视端会员，只有五十万份会员送完截止。网易云音乐TV版整体UI风格依然维持了比较文艺的设计，并且还将标志性黑胶播放页、每日推荐等经典功能设计搬上大屏幕，操作逻辑也简单易懂。同时，TV版还新增了一个氛围空间
12月26日，爱奇艺公布了2022年度电视剧盘点，来看看你爱的剧上榜了吗？根据热度榜”榜单，《苍兰诀》拿下热度第一，前五名还有《卿卿日常》《风吹半夏》《人世间》《罚罪》，热度全部超过10000。今年你看过哪些电视剧？
抖音电商发布公告称，目前平台氛围图可支持商家自行上传或者基于平台生成氛围图进行改价操作，但近期发现存在部分商家氛围图价格明显低于实际售卖价，导致主图价格信息展示不一致，存在价格虚假宣传风险。平台上线氛围图价格校验功能，针对氛围图价格明显低于预估实际成交价，做氛围图发布审核驳回，同时也对已上传发布成功商品进行巡检操作，对不合规商品按“价格违规-做出不实价格承诺”做下架处置。请自行上传氛围图或修改氛围图价格商家，提前做好氛围图价格计算，避免因明显价格不一致产生驳回或者下架风险。
直播发展至今，多少人为直播间引流使尽浑身解数，短视频引流、投放、做私域......还在苦于为直播间引流的小伙伴看过来!近日，抖音新推出“直播专栏”功能。对于创作者，尤其是直播间高知识密度的账号言，该功能将极大程度促进涨粉、留存、打造IP，让知识型内容被更多人看到。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。