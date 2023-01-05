趣AI | 纽约市禁止学生和教师使用ChatGPT 以防止作弊

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:前不久，OpenAI研发的聊天机器人ChatGPT曾一度火爆全网，这个AI机器人不仅可以模仿人类对话，甚至还可以写故事、写论文、写代码等等。

ChatGPT的安全性也引发了美国政府部门的关注。据外媒报道，出于对“安全性和准确性”的考虑，纽约市教育部门已禁止教师和学生访问 ChatGPT ，该禁令将适用于属于教育部门的设备和互联网网络。据该部门发言人称，个别学校可以出于研究人工智能和技术相关教育的目的请求访问 ChatGPT。

关于为什么禁用ChatGPT这件事，纽约市教育部发言人詹娜莱尔（Jenna Lyle）这样解释:

“出于ChatGPT对学生学习的负面影响，以及其内容安全性和准确性的考虑，纽约市公立学校决定限制ChatGPT访问学校的网络和设备。虽然ChatGPT有时能够快速给出问题的答案，但它不能培养学生的批判性思维和解决问题的技能，而这些对于学生的学业和未来都至关重要。”

有报道称，一些教师对这个会让学生用来作弊的技术令人“近乎恐慌”。纽约时报最近向作家和教育工作者展示了 ChatGPT 写作与学生写作的样本，但他们都无法可靠地辨别是机器人写的还是人类的作品。

当被问及禁令时，ChatGPT 表示:“重要的是要考虑在教育中使用 ChatGPT 的潜在风险和好处，并在做出决定之前仔细权衡证据。听取所有利益相关者，包括教育工作者、学生和家长，以便做出明智和公平的决定。”

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