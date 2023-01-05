蔚来李斌发全员信：细数 8 大问题 将优化低效项目和团队

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日消息:蔚来董事长兼CEO李斌在新年第一天发出全员信。在信中，李斌悉数列举了8项团队做得不足的地方。

李斌表示，蔚来在2022年经历至少两次停工，因各种原因工厂满负荷正常生产时间不多。同时因供应链紧缺，工厂产能爬坡亦有阻碍。在信中，李斌肯定了2022年的成绩，例如年度交付量达到12.2万台，同比增长34%；基于NT2的三款全新车型ET7、ES7和ET5交付等。不过，李斌还指出了团队8项做得不足之处。

李斌悉数列举了8项团队做得不足的地方，包括：

交付量增速落后于中国智能电动汽车市场的整体增速; 应对供应波动，很多厂商的反应更迅速，更高效; 针对需求波动，惯性太强，调整不及时，造成了不必要的损失; 新车上市前后的软硬件质量问题已经影响了产品口碑和声誉; 测试车事故和数据被窃取事件暴露出公司内部管理需要加强; 建立了用户满意度的反馈机制，但解决问題的闭环速度仍然距离用户的期望有很大差距; 组织和团队在过去一年中扩展过快，内部沟通效率亟需提升; 数字管理系统不能很好支持业务的新需求，已经成为了业务发展的瓶颈。

目前，蔚来总员工数已经超过3万人，对于组织迅速扩张过程中暴露出的问题，李斌在全员信中透露：「2023年的工作任务会增加很多，但公司的资源投入只会有小幅增加，我们必须从内部挖掘潜力，尤其是对于低效的组织、低效的团队、低效的流程、低效的项目，需要进行全面的梳理和优化。」

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