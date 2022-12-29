京东物流宣布春节也送货 春节期间消费者可正常下单收货

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:京东物流宣布，2023年春节期间将连续11年“春节也送货”，全国366个城市、约1700个区县的消费者，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下单收货。
据悉，京东物流提前储备了丰富的航空、铁路与公路等运力资源，通过软硬件技术加持、延长核心场地运营时间等方式，保障商家与消费者在春节期间的物流寄递需求。
此外，今年春节期间，京东物流也将首次携手德邦进行春节物流保障。
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明天就是2022年最后一个工作日了，下班后就正式开启2023年的元旦假期了，而元旦回来之后再上14天班就要放春节假期了。在春节期间，除了出行方面之外，对大家影响最大的还有快递和物流。京东物流宣布，2023年春节期间将连续11年春节也送货”，全国366个城市、约1700个区县的消费者，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下单收货。值得一提的是，京东也曾是业内首家开展春节也送货”的物流企业。针对今年人力、运力等资源紧张情况，京东物流提前储备了丰富的航空、铁路与公路等运力资源，通过软硬件技术加持、延长核心场地运营时间等方式，?
物流管理是企业供应链管理发挥整体竞争优势的前提和基础。但在京东创始人刘强东看来，物流对于社会层面来说，有助于生产效率、流通效率和消费效率联动提高，促使我国经济发展转向一个更稳健、更高 效、更可持续的新平台。因此，刘强东建立京东物流之初便下定决心，要让京东物流为整个社会提供物流服务。力排非议创建京东物流京东集团 2007 年开始自建物流，在京东自建物流的过程中，刘强东饱受内外诟病。在内部，京东很多股东持反对意见。因为当时的京东是一家互联网公司，属于轻资产模式。如果将物流也拉进来，京东毫无疑问将进入重资产?
近日，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输的通知》，提出科学精 准保障邮政快递稳定运行，保障民生物资高 效运输，更好维护人民群众正常生产生活秩序。而刘强东和他的京东物流已第 一时间“出手”，在 12 月 14 日下午，京东从全国调集的首批 1000 余名快递小哥已陆续抵达北京，定向增援北京市内的快递配送等工作，旨在进一步统筹全国全 网资源，全力保障北京平稳渡过业务高峰。支持抗疫稳链保供，畅通物流大动脉，刘强东和京东物流再一次冲在了前面。积极参与突发事件应急保障，保物
12月9日，京东健康联合京东物流与康华生物达成战略合作。自12月9日起，康华生物新型冠状病毒抗原检测试剂盒现货产品上线京东健康，并依托京东物流强大的供应链能力，全力保障用户对于新冠抗原检测试剂的需求。在疫情防控新形势下，京东健康将积极联合供应链上下游企业，全力缓解供应链压力，保障稳定供应，守护民众生命健康安全。
抖音电商发布通知称，因受春节运力变化、假期等客观因素影响，为保障全量商家经营体验，平台针对商家体验分部分指标考核进行调整。揽收及时率、订单配送时长、投诉率等指标在1月14日00:00:00-2023年1月29日23:59:59期间都不纳入计算。
有消息指出，淘宝平台正在内部测试元宇宙直播间，预计最快将在今年春节期间上线并与大家见面。从放出的画面来看整体淘宝元宇宙直播间拥有虚拟的产品展示，类似与虚拟货架，大家在直播间进行互动购物也都和普通直播间没有什么两样，更多的是商品展示更加立体，呈现出不同的风格，这次淘宝率先推出元宇宙直播间也是对直播间新形态的一次探索，相信会给大家带来不一样的直播间购物体验。掌握元宇宙技术的公司不在少数，但真正能够将元宇宙这个概念落地并实现变现的公司放眼全球也可以说是寥寥无几电商平台拥有着天然的变现优势，与元宇宙创新形式相结合一定会给消费者带来全新的购物体验。
微信公众平台运营中心发布了春节期间小程序审核调整通知。小程序代码审核将在2023年春节期间1月21日至1月27日仅支持开发者加急提审的需求，充分保障开发者在春节期间的紧急版本迭代需求。请开发者们合理安排提审时间，避免影响版本迭代。
永远是为了满足消费者最深层处的需求，是为了给消费者提供更好的体验。京蛙创始团队是从 2020 年成立的，是苏州新云宝科技有限公司旗下的品牌。京蛙一直秉持这样的品牌理念和使命，迎合了市场和消费者的想法，才使其成为走在市场前列的产业升级先行者。
微信发布春节期间小程序审核调整通知称，小程序代码审核将在2023年春节期间1月21日至1月27日仅支持开发者加急提审的需求，非加急提审需求在此期间停审。如开发者希望在春节前完成常规版本迭代，建议在2023年1月16日24点前提交小程序代码审核。请开发者们合理安排提审时间，避免影响版本迭代。
多年以来凭借特色风味和多样化的消费场景，受到了消费者的大力追捧，有数据显示， 2021 年，有超过50%的消费者购买卤味食品的频次超过每月 2 次新一代年轻人也越来越成为卤味熟食的主力消费群体。消费市场庞大的同时，供方市场也群雄争霸，在众多卤味熟食品牌中，成立于 2008 年、坐拥超 1000 家门店的留夫鸭，成功占领市场，满足了新一代消费者们新奇又挑剔的味蕾。值得一提的是，留夫鸭的气调包装锁鲜有一套，在无菌操作保证食品卫生的同时，无论是外出旅游、聚会是上班分送、打包回家，都新鲜又方便，锁鲜更长久，亲友分享更安心，全家品尝卤食美味，令人食指大动，直呼过瘾。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。