京东物流宣布春节也送货 春节期间消费者可正常下单收货

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:京东物流宣布，2023年春节期间将连续11年“春节也送货”，全国366个城市、约1700个区县的消费者，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下单收货。

据悉，京东物流提前储备了丰富的航空、铁路与公路等运力资源，通过软硬件技术加持、延长核心场地运营时间等方式，保障商家与消费者在春节期间的物流寄递需求。

此外，今年春节期间，京东物流也将首次携手德邦进行春节物流保障。

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