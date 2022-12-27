IDC：预计 2023 年中国 PC 显示器出货量同比下降 1.6%

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日消息:IDC总结并给出2023年中国PC显示器市场十大洞察。其中指出，2023年需求增长缺乏动力，中国PC显示器市场仍然同比下降，IDC预计2023年中国PC显示器出货量同比下降1.6%，2024年将迎来触底反弹。

不过，IDC认为，随着经济的逐渐复苏，政府投资方向的转变，政府、教育行业对办公设备采购增加;同时，制造业复工复产，扩大生产，下半年对显示器的需求也在看涨，将会带动2023年下半年商用显示器同比增长3.5%。

IDC 2023年中国PC显示器市场十大洞察：

洞察一:2023年需求增长缺乏动力，中国PC显示器市场仍然同比下降

2023年整体市场仍然存在巨大的不确定性。疫情持续反复，消费者信心不足，终端需求缺乏增长动力。IDC预计2023年中国PC显示器出货量同比下降1.6%，2024年将迎来触底反弹。

洞察二:政教市场下半年有望触底反弹 带动商用市场增长

随着经济的逐渐复苏，政府投资方向的转变，政府、教育行业对办公设备采购增加;同时，制造业复工复产，扩大生产，下半年对显示器的需求也在看涨，将会带动2023年下半年商用显示器同比增长3.5%。

洞察三:商业综合体衍生电竞市场新需求

疫情对传统线下行业带来了毁灭性的打击，各行业正在积极寻求升级转型。网吧行业也在探索新的引客模式，深度与商场、酒店等商业综合体联合创造新场景，打造新型的电竞馆以及电竞酒店，并加速向4-5线城市渗透，带动中国电竞显示器持续增长。IDC预计，2023年中国电竞显示器出货量同比增长15%。

洞察四:高分高刷产品占比持续增长

随着面板价格的下降，整机成本缩减，高分辨率、高刷新率显示器价格持续下调;消费者对显示器的使用场景更加丰富，对显示器的画质以及刷新率有更高的要求，带动了高分高刷显示器份额持续提升。

洞察五:区域消费能力不同，预计经济发达 的东部区域增长最快

发达地区对新生业态更容易接受，能够挖掘出新的需求，驱动市场增长。作为电商市场的基地，东部以其销售模式的多元化，多场景化在未来更能满足客户复杂的需求。2023年东部将成为中国五大区域中销售量同比增长最快的地区。

洞察六:消费市场千元以上显示器市场份额持续提升

市场竞争加剧导致整体显示器主流价格段下移，但消费显示器千元以上市场受到影响有限。IDC 预计，2023年消费显示器市场主流价格段跃迁至人民币1000-1499，预计同比增长13.0%。

洞察七:消费者代际转变，家庭场景要求 设备兼具性能、健康、时尚多重元素

Z世代逐渐成为主力消费人群，对电子产品的需求更加多样化、智能化。在家庭场景中PC 显示器不仅用来办公，还要浏览网页、观看视频、打游戏等，加大了显示器的使用时长，引发消费者对护眼的关注，对显示器的护眼功能越来越重视。同时，显示器还可以作为家具陈设，其潮流、美观也逐渐成为选购要素。

洞察八:多种方式协同互联，释放未来工作生产力

显示器作为办公设备的重要利器，连接PC、手机、平板、键鼠等越来越多的终端设备。显示器接口越来越丰富，其中Type-c 接口逐渐成为显示器的标配接口，其能够实现投屏、数据传输、供电等功能。IDC预计2023年中国带有Type-c 接口显示器出货量占整体市场5%。同时，显示器也在逐渐向智能化方向发展，无线投屏、智能互联等让办公娱乐更加便捷。

洞察九:销售服务一体化，加速渠道数字化转型

硬件同质化严重，为了提升用户体验。厂商和渠道商更加重视“硬件+软件+服务”的整体解决方案能力。强调优化软件系统和完善服务模式，打造商务办公、影音娱乐以及游戏电竞等精细解决方案。渠道加速数字化转型，融合传统门店、电商平台、直播平台等多种销售渠道模式直面终端用户。

洞察十:中小企业线上采购持续增加

越来越多的中小企业正在逐步养成线上采购的习惯。相比线下采购，线上采购更加便捷、可选内容更加丰富。IDC预计，2023年中小企业将有25.9%显示器通过线上采购。

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