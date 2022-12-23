谷爱凌登福布斯女运动员收入榜第三 绝大部分来自代言

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:《福布斯》近日公布了2022年全球收入最高的10位女运动员，其中，冬奥会冠军谷爱凌以2010万美元（约合1.4亿人民币）排名第三，而大坂直美以5110万美元位居榜首，第二位是塞蕾娜-威廉姆斯4130万美元。

谷爱凌之所以获得如此高的收入也让人热议不已，不少网友声称谷爱凌的翻倍收入是得益于中国市场的支撑，即便是美国的滑雪运动员，即使获得冬奥会金牌，其收入也比不上谷爱凌，从谷爱凌的奖金才10万便可看出，绝大部分收入都是来自代言，更是依赖中国市场。

自2019年谷爱凌为中国队出战后，便备受关注，其场外代言数量超过20家，其中不乏众多顶级大牌商家。据悉，2022年1月，谷爱凌一个月便新签订了多达5家品牌的合作，其中包括时尚美妆、服饰及奢侈品、饮品、保健品等快消品牌。

谷爱凌的粉丝中女性居多，根据近期调查统计，谷爱凌在公开社交平台上拥有的活跃粉丝中，有70%是女性，而且其中80%集中在19岁至34岁之间。女性是市场消费的主力军，因此，成绩优秀的谷爱凌拥有强大的吸粉能力，也深受商家重视。大量的代言，以及丰厚的代言费，让谷爱凌的收入迅速攀升，直接进入《福布斯》女运动员收入榜前三名。

以下是排行榜top10:

1、大阪直美5100万美元

2、塞雷娜-威廉姆斯4130万美元

3、谷爱凌2010万美元

4、拉杜卡努1870万美元

5、斯维亚特克1490万美元

6、维纳斯-威廉姆斯（大威）1200万美元

7、科里-高芙1100万美元

8、西蒙娜-拜尔斯1000万美元

9、杰茜卡-皮古拉760万美元

10、李旻智730万美元

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