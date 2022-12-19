华为公布声纹解锁设备专利 可通过声纹解锁设备

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，企查查APP显示，华为技术有限公司公布了一项“一种语音控制方法及电子设备”的专利。企查查专利摘要表明，该专利涉及多媒体音频技术领域，可以收集用户的语音信号，并依据声纹来解锁电子设备。
该方法包括:接收第一语音信号;识别电子设备当前的状态;如果电子设备处于锁定状态，则采用第一方式识别第一语音信号所对应的用户;若电子设备处于解锁状态，则采用第二方式识别第一语音信号所对应的用户。
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凤凰网科技讯12月19日消息 天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请的“一种语音控制方法及电子设备”专利获授权公布。该专利涉及多媒体音频技术领域，可以采集用户的语音信号，并根据语音信号中的声纹解锁电子设备。预计这项技术会在华为未来的新设备中投入使用，比如手机、PC或者平板类产品，以语音信号解锁设备，无需再依靠指纹或面部识别的方式，让操作更加方便。
从无密码，到数字密码、图形密码，再到面部识别、指纹识别随着手机的定位逐渐从通讯工具往个人信息终端迁移，手机的解锁方式也越发多元化，类似指纹、面部这样生物信息识别的引入，更是进一步提升了解锁的安全性。近日，华为技术有限公司申请的一种语音控制方法及电子设备”专利获授权公布（申请公布号：CN115484347A），展示了一种新的生物信息识别解锁技术。根据专利摘要，该技术设计多媒体音频技术领域，可以采集用户的语音信号，并根据语音信号中的声纹解锁电子设备。具体流程上，该技术需要手机与无线耳机进行配对，再根据无线耳机采
企查查APP显示，近日，北京字跳网络技术有限公司申请的“可穿戴电子设备”专利获授权。专利摘要显示，该外观设计产品用于穿戴在人体，并记录人体相应部位的运动，可与终端设备，如手机、VR设备、AR眼镜、头戴式显示设备等配合使用。Pico4搭载高通 Snapdragon XR2芯片和8GB RAM，可提供约三小时的续航。
天眼查App显示，12月6日，腾讯科技有限公司“用于显示屏幕面板的虚拟社交图形用户界面”专利获授权。专利摘要显示，本外观设计产品用于显示信息，设计要点在于屏幕中的图形用户界面，界面用于展示虚拟形象、聊天对话等。该显示屏幕面板可用于手机、计算机、平板电脑、智能电视、车载中控屏幕。
凤凰网科技讯12月13日消息，天眼查App显示，珠海市魅族科技有限公司“电子设备防盗方法、装置及系统、电子设备及存储介质”专利获授权，专利内容称即使丢失手机也可黑屏锁卡槽。图源 天眼查摘要显示，该方法包括接收第一控制指令;基于指令控制电子设备进入黑屏模式，使设备处于不可操作状态;锁住SIM卡槽，或打开电子设备的上网功能，发出定位信息。当丢失的电子设备在接收到控制指令后进入黑屏模式、或锁住SIM卡槽，即使丢失的电子设备被其他人得到，也无法操作，无法更换SIM卡，从保护了用户的隐私，保证用户可以通过定位或者其它方式查找丢失的电子设备。
在集成电路制造中，光刻覆盖了微纳图形的转移、加工和形成环节，决定着集成电路晶圆上电路的特征尺寸和芯片内晶体管的数量，是集成电路制造的关键技术之一。随着半导体工艺向7nm及以下节点的推进，极紫外光刻成为首选的光刻技术。该专利申请提供一种反射镜、光刻装置及其控制方法，涉及光学领域，能够解决相干光因形成固定的干涉图样无法匀光的问题，在极紫外光的光刻装置基础上进行了优化，进达到匀光的目的，进解决了相关技术中因相干光形成固定的干涉图样无法匀光的问题。
企查查APP显示，近日，OPPO广东移动通信有限公司“用于电子设备的发电装置与电子设备”专利获授权。企查查专利摘要显示，发电装置包括支架、发电机、活动件与阻尼件。阻尼件连接在活动件上，当转动活动件时，阻尼件由于受到挤压会产生阻止活动件转动的摩擦力，以形成使用户获得减压的阻尼感。
国家知识产权局公布了一项新的华为专利，专利名为“反射镜、光刻装置及其控制方法”，编号是CN115343915A，此项专利与EUV光刻机有关，也引起了众多关注。此前华为自研芯片获得成功，不过高端芯片的量产在美国对华技术封锁的压力下停滞不前，麒麟9000也成为经典不再量产，华为入局光刻机可以说是一个好消息，猜测后续华为会推进处理器的研发和设计。麒麟9000芯片是华为于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，基于5nm工艺制程打造，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHzA77大核心、三个2.54GHzA77中核心、四个2.04GHzA55小核心。
Flash Player是Adobe公司开发的一款多媒体播放器插件，广泛运用于网页游戏、视频直播、网站交互等领域，为用户提供流畅、即时、快速的数字体验。互联网生活中，不少网络系统需要通过Flash Player实现数字内容展示与播放，因其广泛的适用性，Flash Player成为一款基础的工具性产品，拥有大量活跃用户。一般情况下，修复工具可一键解决“必要的系统组件未正常运行”“Flash版本不匹配”等常见运行问题，如仍未能解决，则可通过Flash Player页面右侧顶部的图标联系客服，获得专业的客服支持。
凤凰网科技讯12月19日消息 天眼查App显示，近日，OPPO广东移动通信有限公司“用于电子设备的发电装置与电子设备”专利获授权。发电装置包括支架、发电机、活动件与阻尼件。该专利成功授权，或可用于自动发电领域，方便我们的生活。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。