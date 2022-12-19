华为公布声纹解锁设备专利 可通过声纹解锁设备

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，企查查APP显示，华为技术有限公司公布了一项“一种语音控制方法及电子设备”的专利。企查查专利摘要表明，该专利涉及多媒体音频技术领域，可以收集用户的语音信号，并依据声纹来解锁电子设备。

该方法包括:接收第一语音信号;识别电子设备当前的状态;如果电子设备处于锁定状态，则采用第一方式识别第一语音信号所对应的用户;若电子设备处于解锁状态，则采用第二方式识别第一语音信号所对应的用户。

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