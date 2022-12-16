FF盘前跌约20% 此前称预计2023年4月开始交付FF91

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:截至发稿，FaradayFuture（FF，法拉第未来）美股盘前跌约20%。
今日早间，FF公布融资进展及产品升级。
FF称，预计2023年3月底在FF的制造工厂 “FF ieFactory California” 开始量产FF91Futurist，预计于4月初下线，并在2023年4月开始交付给用户
同时，FF正与潜在新投资者和现有投资者进行讨论，以提供量产FF91Futurist所需的约1.5-1.7亿美元的额外资金。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:截至发稿，FaradayFuture（FF，法拉第未来）美股盘前跌约20%。
今日早间，FF公布融资进展及产品升级。
FF称，预计2023年3月底在FF的制造工厂 “FF ieFactory California” 开始量产FF91Futurist，预计于4月初下线，并在2023年4月开始交付给用户
同时，FF正与潜在新投资者和现有投资者进行讨论，以提供量产FF91Futurist所需的约1.5-1.7亿美元的额外资金。
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在今日早间的FF全球投资者业务沟通会上，FF新任全球CEO陈雪峰携全球产品执行高级副总裁Matthias Aydt、公司首席会计官和代理首席财务官韩韵，介绍了FF公司最新动态及FF91Futurist车辆交付计划。法拉第未来宣布，若能及时收到额外融资和股东批准，FF91Futurist预计将于2023年3月底生产，并于4月初下线，预计将于2023年4月开始向用户交付。用户已支付的订金，将成为最初向美国和中国客户出售的FF91Futurist Alliance电动车和/或FF91Futurist电动车购车款的一部分。
法拉第未来今日发布业务进展更新，公司正在多方融资，重申将于2022年第四季度开始量产交付。法拉第未来位于美国加州的FF ieFactory California即将完工，开始量产所需的所有设备已就位，全面提高产量所需的其他相关设备预计在今年晚些时候运抵工厂。
法拉第未来称，FF91汽车首次交付的时间尚不确定，预计不会在2022年。2022年以后需要额外的资金，以支持FF91的生产，从实现现金流盈亏平衡。从FF91定价来看，即使其量产，也很难卖出。
FF创始人贾跃亭发文称，上市16个月以来，FF因顶层治理和顶层管理等问题犯了很多错误也经历了很多磨难。非常高兴地看到，继董事会的合格化调整完成后，本次的管理层调整将帮助FF进一步地拨乱反正、重回正轨。董事会已要求毕福康先生根据Faraday Future治理准则向董事会提出辞呈。
法拉第未来的股价在昨天大涨55%后，今日继续上涨13%，报0.52美元。公司官网宣布，将于12月15日举办 FF 业务更新全球投资人会议，宣布公司的全球业务更新和相关计划，包括FF91Futurist车辆交付计划。如果FF91能够交付，这种情况可能会有所改善。
声明:本文来自于微信公众号 晏涛三寿，作者:晏涛，授权站长之家转载发布。前不久在帮助客户制定明年消费者数字化的业务指标时，我专门加了「会员生意占比」这个指标。还有没有重视消费者数字化和会员的企业，要赶紧行动起来。
凤凰网科技讯 12月15日消息，元气森林召开媒体沟通会暨新品发布会，首次向外界披露新品冰茶的诸多细节。此次元气森林推出的冰茶共有两种口味：减糖版和0糖版。尤其是最近几个月，加码推出的新品就将近有十款之多，此前还推出过可乐气泡水。
FaradayFuture发文宣布，将于北京时间2022年12月16日举办FF业务更新全球投资人会议。届时将宣布公司的全球业务更新及相关计划，其中包括FF91Futurist的车辆交付计划。FF还在 FF91Futurist 的最终测试和验证方面继续取得了突破性进展，包括续航里程、0-60英里加速以及刹车距离等最新的性能指标都超出了预期。
上至帝王将相，下至平民百姓人的一生都会有七灾八难，中尤以犯本命太岁和刑、冲流年当值太岁为首，统称犯太岁!犯了太岁星君，则百事不顺，事业多难，身体多病，官非纠缠，仕途阻滞，投资失利，人事不合，感情离和，严重者或有意外血光之灾等，情况出现。俗话说:太岁当头坐，无福更有祸，无喜必有灾，这些现象。用法：双面覆膜放手机壳夹层或者钱包、卡包之类可以随身带着，从 2023 年 2 月 4 日立春开始，次年年立春烧毁，庇佑一年。
凤凰网科技讯11月21日消息，知乎圈子发布功能下线公告，将于2023年3月27日正式停止服务。随着知乎想法产品和话题产品的升级，有了更直接、更便捷、更开放的内容社交方式--在话题下发布想法。用户可关注时间节点：2022年12月26日，圈子的推荐页访问、发帖等功能关闭，届时可依照提示保存/备份历史发帖内容;2023年1月31日，圈子除个人页外所有入口关闭，可通过「知乎App-我的-我加入的圈子」入口操作备份;2023年3月27日，停止历史内容备份，式停止服务。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。