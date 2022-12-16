消息称ChatGPT开发商OpenAI预计到 2024年收入将达10亿美元

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:据外媒报道，聊天机器人ChatGPT背后的公司OpenAI预计明年的收入将达到2亿美元，到2024年将达到10亿美元。

据悉，OpenAI是一家由埃隆·马斯克（Elon Musk）和投资者萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)共同创立的研究机构，并得到了微软10亿美元的资金支持。2018年12月，马斯克、硅谷投资者萨姆•阿尔特曼（Sam Altman）、天使投资人彼得•泰尔(Peter Thiel)和领英联合创始人里德•霍夫曼(Reid Hoffman)等人承诺向该组织注资10亿美元。除了ChatGPT，这家初创公司此前已经开发出AI自动生成绘画工具DALL-E2。

路透社援引了三位消息人士简要介绍了 OpenAI 最近向投资者推介的情况。其中一位消息人士称，OpenAI 最近在二次发售股票中，公司估值达到200亿美元。另有两名消息人士向路透和《华尔街日报》透露，微软今年已考虑增持股份。它希望随着越来越多的企业拥抱人工智能，推动微软云业务的发展。

OpenAI 的发言人拒绝就其财务和战略置评。该公司于2020年开始发布商业产品，并表示其使命仍然是为人类安全地推进人工智能。从 Synthesia 和 Jasper 在内的初创公司（后者依赖 OpenAI 的技术）的网站可以了解到，他们《财富》500强企业使用它们的视频生成工具或AI文案工具。

OpenAI 作为人工智能提供商和潜在的谷歌搜索竞争对手也引起了人们的关注，到目前为止，ChatGPT 已经回答了超过100万用户的查询。

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