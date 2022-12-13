吉利汽车：拟分拆极氪于美国交易所上市

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:吉利汽车在港交所发布公告称，极氪按保密基准向美国证交会递交可能进行IPO的注册声明草拟本。

吉利汽车称，鉴于行业趋势及基于对本集团及极氪业务及营运的评估，建议分拆将提升极氪的价值，使极氪独立发展并充分释放其潜力，从而使股东受益。

建议分拆完成后，预期极氪将继续为本公司之非全资附属公司。

此前，有消息称，极氪已申请在美国进行 IPO ，计划募资逾10亿美元。

数据显示，极氪旗下豪华猎装轿跑极氪001累计交付已突破6万辆。

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