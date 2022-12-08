谷歌 2022 年全球热搜榜发布：苹果 iPhone 14 排第八

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日消息:苹果的「iPhone14」是2022年在谷歌上被搜索最多的第八个词，Wordle、世界杯、乌克兰和英国女王伊丽莎白二世等其他关键词排在它的前面。

这一排名是在谷歌每年发布的全球热搜榜中披露的，显示了不同类别中搜索量最大的关键词，包括新闻、人物、电影等等。「iPhone14」被排在一般搜索的前十名，根据谷歌趋势，在9月份新的iPhone14和iPhone14Pro系列发布时，该词的搜索量顺理成章地激增。

在更具体的关键词中，「灵动岛」是「iPhone14」搜索量最大的后续关键词之一，尽管它只搭载在更高端的iPhone14Pro。其他排名靠前的相关搜索包括「暗紫色」、「iPhone14预购」和「iPhone14价格」。

附谷歌2022年全球热搜榜：

1.《Wordle》英文拼字游戏

2.印度与英格兰之间的板球比赛（India vs England）

3.乌克兰（Ukraine）

4.伊丽莎白女王（Queen Elizabeth）

5.印度和南非之间的板球比赛（Ind vs SA）

6.世界杯（World Cup）

7.印度和西印度群岛之间的板球比赛（India vs West Indies）

8.iPhone14

9.杰夫瑞・达莫（Jeffrey Dahmer，美国连环杀手）

10.印度板球超级联赛（Indian Premier League）

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