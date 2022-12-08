小米官宣：小米13系列定档12月11日周日晚7点发布

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:就在刚刚，小米官方宣布，小米13定档12月11日发布，周日晚7点。
对此，雷军表示，小米13系列是小米高端探索的三年答卷，性能和体验非常出色。
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站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:就在刚刚，小米官方宣布，小米13定档12月11日发布，周日晚7点。
对此，雷军表示，小米13系列是小米高端探索的三年答卷，性能和体验非常出色。
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小米13系列发布会终于宣布重新定档，将于12月11日晚7点正式召开。本次发布会上，小米13系列和MIUI 14是绝对的重点。其中包括系统固件相比上代精简23%、不可卸载的预装应用缩减至8个等，流畅度等方面也明显提升。
中关村在线消息：12月7日早，有网友发现得物APP的小米页面上提前“官宣”了小米13系列发布会的时间：12月11日晚19:00，这也是少有的在星期日举行的新品发布会。这次发布的两款新机小米13、小米13Pro的配置已经被曝光的七七八八，就连售价都已流出：小米13标准版起售价4299元，小米13Pro起售价5299元。我们会持续跟进更多信息。
原定于12月1日的小米13发布会延期了目前小米方面的一张海报公布，已经确定小米13系列发布时间将在本周12月11日晚19：00，目前定价已经泄露，小米13将4299元起，小米13Pro起售价为5299。在本次发布会上，除小米13系列外有小米手表S2、小米迷你主机、小米万兆路由器、小米Buds4耳机等新品同台发布。小米13将采用6.36英寸三星E6材质直屏，可选玻璃、素皮两种版本，小米13Pro则是6.73英寸2KE6曲面屏，提供陶瓷和素皮版本。
根据小米官方消息显示，小米13系列新品发布会重新定档时间为12月11日晚7点。此次主发的两大新品为小米13和小米13Pro，其中小米13采用6.36英寸E6直屏，1080P分辨率、120Hz刷新率，后置23mm主摄IMX800，配4500mAh电池+澎湃G1充电芯片，支持67W有线、50W无线和10W反向快充，机身厚度7.98mm，重量189g。小米还会发布包括小米手表S2、小米迷你主机、小米万兆路由器、小米Buds4耳机等多款重磅新品。
中关村在线消息：11月28日早，小米手机官方微博宣布作为“高端探索的三年答卷”的小米13系列即将与用户们见面，发布会定档12月1日晚七点，系列包括标准版、Pro版两款机型，“双尺寸，各擅胜场。小米13Pro将搭载一颗1英寸IMX989大底主摄，之前该传感器已于小米12SUltra上使用过。更多配置还请关注此场发布会，届时中关村在线也会带来最新报道，敬请期待。
小米官方此前表示，原定于12月1日的小米13系列发布会将延期举行。随后网友就开启了猜测模式，有说发布会改到8号开的，也有说10号发布的，不过似乎都猜错了。值得一提的是，小米13全系均标配第二代骁龙8处理器、IP68防水防尘、徕卡影像，其中，Pro版还将首次下放IMX989一英寸大底主摄。
小米手机正式宣布，将于12月1日晚七点召开新品发布会，推出小米13和小米13Pro手机。小米13系列&MIUI14新品发布会，正式定档12月1日晚七点。小米13屏幕尺寸相比上一代小米12有所增大，在6.36英寸左右，分辨率为FHD+。
根据得物APP上的小米店铺显示，小米13系列新品发布会将延期至12月11日19点正式发售。虽然不是官方正式官宣，但是这也基本上约等于官方拍板了。两款手机将采用第二代骁龙8Gen2旗舰处理器，影像方面小米13Pro将采用IMX989一英寸主摄，搭配徕卡光学镜头，整体来说这将是一款非常全面的水桶机。
中关村在线消息：今日小米官方宣布，小米13系列&MIUI14新品发布会将于12月1日晚七点正式举行，并且明确了小米13和小米13Pro双尺寸的消息。从放出的海报中，我们可以看出一些端倪——可以看到，海报中的手机边角应该是两款机型，正可以对应小米13和小米13Pro的双型号。小米13将提供多色机身，并且售价有可能上涨15%-20%。
小米官方正式宣布将在12月1日召开发布会，带来全新的小米13系列与MIUI 14操作系统。小米智能生态官方宣布，将在发布会上带来全新的旗舰级半入耳降噪耳机：小米Buds 4，并放出了产品的外观海报。此次推出的小米Buds 4，应该能够继承前辈在降噪方面的出色性能。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。