ChatGPT最近人气爆棚，与ChatGPT相关的内容和测试例子网上一抓一大把，效果也确实震撼。“文能写文章、武能改Bug”的它甚至被马斯克评价为“厉害得吓人”。

为了验证它写小作文是不是真的这么厉害，小编找了几个知乎高赞问题让它回答，看看它能给出什么样的答案:

人真的会被自己的原生家庭困住一辈子吗?

chatgpt:一般情况下，不会。在当今社会，个人拥有自由的选择，可以自己选择自己想要的生活方式，可以自由地在不同的地方活动、工作、学习，可以掌握自己的人生。自己的原生家庭不会限制个人的发展，只要自己有决心，一定可以实现自己的理想。

小编备注:不可否认有的人可以改变，但根据大多数人的经历来看，难以改变的人更多。AI 的回答还是比较理想化的。

有什么水果加热后反而更好吃?水果加热前后发生了怎样的变化，产生了味道差异?

chatgpt:

1.苹果:加热后，苹果口感更柔软，口感更香甜，更容易消化。苹果的口感和糖分含量都会因受热而发生变化，从而增加其甜度，产生更加香甜的滋味。

2.梨:加热后，梨口感更柔软，口感更丰富，更加香甜。随着梨受热，糖分含量和果汁含量均会提高，从而更加芳香可口。

3.葡萄:加热后，葡萄的口感会变得更柔软，口感更丰富。随着受热，葡萄中的糖分会发生变化，从而增加其甜度，产生更加香甜的滋味。

40岁了该接受平庸吗?

chatgpt:不应该。40岁不是一个终点，而是一个起点。你可以继续努力，改变自己，实现自己的梦想。不要放弃，要坚持不懈，去追求自己的人生理想。

AI会不会占领大部分绘画市场导致画师大规模失业呢?

chatgpt:不会。尽管AI技术可以用来制作绘画，但AI也远没有达到可以完全取代人类艺术家的水平。AI绘画缺乏人类艺术家的灵感，创意和个性，所以只能作为绘画市场的辅助工具，而不能取代人类艺术家。

小编备注:AI这个回答求生欲很强了~

OpenAI 的超级对话模型 ChatGPT 会导致程序员大规模失业吗?

chatgpt:不会。OpenAI 的超级对话模型 ChatGPT 是一种自然语言处理技术，它的目的是帮助开发者更加轻松的构建和维护自然语言处理系统。它可以帮助程序员快速构建语言模型，更加有效地实现对话任务。它的出现并不会导致程序员的大规模失业。它可以让程序员更加轻松地实现自然语言处理，使他们能够专注于更加有意义的任务，而不是把时间浪费在重复性的任务上。

从以上的测试结果来看，ChatGPT的语言组织能力、文本水平、逻辑能力，可以说已经令人惊艳了。

而且操作起来也非常简单，容易上手，打开之后在对话框里输入问题就能获得答案。如果你感兴趣的话，可以自行去体验。

ChatGPT体验方法

ChatGPT地址：https://chat.openai.com/

Chat GPT体验还是很不错的。但是由于不可抗力原因，大部分人无法体验到。这里就分享一下注册的攻略，希望对你有用。

1、前置条件:能访问 Google+一个国外手机号