苹果本月晚些时候将正式推出歌词跟唱功能 Apple Music Sing

站长之家(ChinaZ.com) 12月7日消息:苹果公司发布新闻稿宣布Apple Music Sing，这是Apple Music的一项新功能，允许用户通过可调节的人声和实时歌词跟唱自己喜欢的歌曲。该功能将于本月晚些时候向全球Apple Music订阅用户开放。

作为新功能的一部分，Apple Music Sing 提供多种歌词视图，可帮助歌迷领唱、二重唱、伴唱等。Apple Music Sing 将不断扩大曲库，包括收录了数千万首世界上最易传唱的歌曲，让任何人都可以轻松有趣地参与其中。

苹果Apple Music 和 Beats 副总裁 Oliver Schusser 表示：「Apple Music 的歌词体验一直是我们服务中最受欢迎的功能之一，我们已经知道世界各地的用户都喜欢跟唱他们最喜欢的歌曲，所以我们想进一步发展这个产品，让更多人通过唱歌来参与音乐。这真的很有趣，我们的用户会喜欢的。」

Apple Music Sing 功能包括：

可调人声:用户可以控制歌曲的人声水平，可以用艺术家的原唱演唱、领唱或混音 Apple Music 中的数百万首歌曲。

实时歌词:用户可以跟着自己喜欢的歌曲一起唱，歌词会随着人声的节奏起舞。

背景人声:同时演唱的人声可以独立于主唱，使用户更容易跟唱。

二重唱视图:多位歌手在屏幕的两侧显示，使二重唱或多歌手曲目更易于合唱。

Apple Music Sing将在iPhone、iPad和新的Apple TV 4K上推出，并将于本月晚些时候向全球Apple Music用户免费开放。

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