ChatGPT是什么？chatgpt怎么下载（附Chat GPT注册教程）

12月5日，OpenAI首席执行官Sam Altman在社交媒体上发文称，由OpenAI训练的大规模语言模型ChatGPT于上周三上线，截至当日用户已突破100万。

什么是ChatGPT?

ChatGPT是OpenAI开发的大型预训练语言模型。这是GPT-3模型的一个变体，经过训练可以在对话中生成类似人类的文本响应。

ChatGPT背后的算法基于Transformer架构，这是一种使用自注意力机制处理输入数据的深度神经网络。Transformer架构广泛应用于语言翻译、文本摘要、问答等自然语言处理任务。ChatGPT可用于创建能与用户进行对话的聊天机器人。这对客户服务很有用，因为它提供了有用的信息或只是为了好玩。

ChatGPT使用方法和注意事项:

支持中文和英文，都可以问

它不是Siri这种机器人，他是一种生产力的工具

要把它当作真实的人来对话，可以让它改进

支持上下文多轮对话，放心大胆的问

每次回答的字数有应该有限制，可以使用“继续问”等来追问，它会继续写

AI届已经进入新的范式，学会提问题会越来越重要

ChatGPT体验方法

官网介绍:https://openai.com/blog/chatgpt/

备注：国内开发者分享的ChatGPT 体验地址：点击查看（小程序模式，无需注册和国外手机号码）

这两天已经有很多人纷纷去体验了Chat GPT，无论是生成小说，还是一些关于哲学方面问题的回答，它基本上都可以生成比较完美的内容。但是由于不可抗力原因，大部分人无法体验到。这里就分享一下注册的攻略，希望对你有用。

1、前置条件:能访问 Google+一个国外手机号