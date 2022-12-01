违规发布第三方信息及诱导站外交易 抖音电商清退24家商家

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:日前，抖音电商发布了关于“违规发布第三方信息及诱导站外交易”专项腕表行业治理的处罚公示。自10月以来共计清退24家商家。

近期，平台接到较多用户投诉，经排查发现，部分商家/创作者存在违规发布第三方信息及诱导站外交易等违规行为，包括但不限于:通过微信添加好友、电话联系用户获取用户微信、包裹中增加微信二维码小卡片等，引导用户站外私下交易，达到其脱离平台运营的目的，导致消费者权益无法得到有效保障，严重扰乱平台正常的经营秩序。

为了保障腕表行业健康发展，保障消费者个人隐私和交易安全，平台按照《【商家—滥发信息】实施细则》《商家违规行为管理规则》及《关于违规发布第三方信息及诱导站外交易的专项治理公告》，针对此类违规行为进行了专项治理，对违规商品下架、违规创作者关闭电商权限、限制其店铺发布二手商品、违规商家处以停业整顿及店铺清退等处罚措施并定期进行统一公示。

自10月以来共计处罚商家106家，其中清退24家，停业整顿三天61家，其中导流累犯后被清退21家。

以下为2022年10月1日～11月30日「违规发布第三方信息及诱导站外交易」专项治理处罚公示:

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