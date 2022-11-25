特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1. 5亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:企查查APP显示，近日，安纳思半导体（济南）有限公司成立，法定代表人为Enoch Thomas，注册资本1.5亿美元，经营范围包含:半导体分立器件制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路制造;集成电路设计等。
股权穿透显示，该公司由特斯拉关联公司TESLA MOTORS LIMITED、济南苏黎士安纳思股权投资基金合伙企业（有限合伙）、ANNEX SEMICONDUCTOR LIMITED共同持股。
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美国证监会官网显示，特斯拉CEO马斯克在提交的监管文件中披露，分别于11月4日、7日、8日连续三个交易日合计出售至少1950万股特斯拉股票，价值39.5亿美元，约285.98亿元人民币。 根据福布斯富豪榜数据显示，马斯克目前的身家为1948亿美元。 “马斯克似乎将100% 的时间都花在了 Twitter 上可能需要更多的钱，”基础设施资本管理公司的杰伊·哈特菲尔德说道。
立讯精密回应Airpods部分订单流入 有消息称歌尔股份暂停生产的智能声学整机产品订单流入立讯精密手中，对此立讯精密证券部人士表示“这我们不方便评论”。 亚马逊海外购首个前置保税仓将落户宁波 近日，亚马逊宣布亚马逊海外购首个前置保税仓将于2023年落户宁波，以便更好地服务中国消费者对于进口产品的消费需求。 激光攻击可能会使自动驾驶汽车失明 近日，来自美国佛罗里达大学、密歇根大学和日本电气通讯大学的研究人员发现了一个自动驾驶汽车的安全漏洞——激光可以让自动驾驶汽车上的激光雷达「失明」，看不到移动的行人和其它障碍物
天眼查App显示， 11 月 3 日，成新团网络科技有限公司成立，法定代表人为戚振波，注册资本 100 万人民币，经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；日用百货销售；音响设备销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售；玩具销售；服装服饰零售；办公用品销售；照相机及器材销售；体育用品及器材零售等。股东信息显示，该公司由美ONE关联公司美腕网络科技有限公司全资持股。
中关村在线消息：11月9日，据相关爆料，特斯拉CEO埃隆·马斯克于11月4日、7日、8日连续三个交易日减持特斯拉，合计出售至少1950万股特斯拉股票，价值39.5亿美元，马斯克间接持有的特斯拉股票减少到约4.456亿股。据悉，投资者更加担心马斯克这位特斯拉CEO和最大股东把越来越多的精力都放在了推特身上。而且自从马斯克在今年4月份开始寻求收购推特以来，特斯拉市值蒸发了接近一半，特斯拉股价已大跌了35%以上。而同期，纳斯达克综合指数下降了大约18%。对于推特的裁员还在持续进行中，推特公司每天亏损超过400万美元，一起期待吧！
下周回国”的贾跃亭又有钱支持他的造车梦了。法拉第未来官宣，其已与投资管理服务公司Yorkville Advisors Global LP的一家关联公司达成新的备用股本信贷额度协议。只要贾跃亭讲好了故事，就不愁要不来钱。
汽车召回等因素增加了投资者的担忧，随着首席执行官埃隆马斯克专注于重建推特，特斯拉的股价加速下跌。截至周一收盘，特斯拉股价下跌6.8%，收于167.87美元。特斯拉市值曾经一度突破1万亿美元，截至周一时已剩下5300亿美元。
11月9日消息，据国外媒体报道，在去年年底和今年4月份大规模减持之后，特斯拉CEO马斯克，在近3个交易日再次减持所持有的特斯拉股票。特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，马斯克在11月4日、7日和8日，连续三个交易日减持特斯拉股票。特斯拉提交的文件显示，马斯克在上周五17次卖出特斯拉股票，最多的一次卖出2,686,528股，最少的一次卖出90,493股，价格均在200美元之上，最低为每股203.673美元，最高为219.215美元。在上周五大量减持之后，马斯克在本周的前两个交易日，再次大量减持，本周一12次卖出，周二则是9次卖出，这两个交易
在昨日的电话会议上，针对“特斯拉降价”的情况，蔚来创始人李斌表示，特斯拉降价对蔚来的需求没有影响，特斯拉Model3与Model Y与蔚来不在同一价格区间。明年上半年蔚来有5款车型会推出，到明年6月，会有8款车在售，满足用户多样化的需求。蔚来全球已累计建成换电站1210座，充电桩11842根，蔚来预计，2022年底将在全球累计建成换电站1300+座。
特斯拉在美国官网推出了一款名为“Model X-mas Sweater”的毛衣...这款毛衣售价65美元，有XS S M L XL XXL3XL尺码可选...商品介绍显示，该毛衣带有S3XY汽车阵容、超级充电站、闪电剪影和特斯拉字样的节日图案，这款手工针织衫是任何节日聚会的完美补充...
当地时间周一，电动汽车初创公司法拉第未来宣布了一项总额最多可达3.5亿美元的融资协议，以帮助其推出期待已久的FF 91电动汽车。当地时间周一，法拉第未来宣布，它与投资管理公司Yorkville Advisors Global的一家关联公司达成了新的备用股权信贷额度协议。今年9月份，在提交给SEC的8-K文件中，该公司明确表示，它不打算在2022年第三季度或第四季度开始交付其首款电动汽车FF 91。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。