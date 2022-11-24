通用汽车计划到 2025 年在中国市场推出 15 款电动汽车

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日消息:通用汽车中国日前在上海举办的「2022科技展望日」上展示了其在Ultium奥特能全球电动平台发布一年多来的最新进展。并宣布将于2025年底前在中国市场推出超过15款基于奥特能平台的电动车型，还将全面加速推进智能网联化。

据介绍，上汽通用将会在今年年底前在上海和武汉拥有两家 Ultium 工厂，提高电动汽车产能。通用表示，到2025年，通用在国内的电动汽车产量将达到100万辆。Ultium 平台是业内首个以灵活性和模块化为核心设计的超大规模电动汽车平台，提供的动力、航程和性能几乎使每一辆汽车都成为电动汽车。

据悉，采用 Ultium 平台的汽车包括 Cruise Origin AV、BrightDrop 商用车、GMC HUMMER EV、雪佛兰 Silverado EV，以及10月份发布的凯迪拉克 CELESTIQ 超豪华旗舰车。

通用汽车全球执行副总裁兼通用汽车中国公司总裁Julian Blissett表示：「通用汽车不断加速向中国市场推出基于奥特能平台打造的电动车型，助力迈向纯电动未来。通过全球协作和本地融合，我们全力为中国消费者带来电气化时代的技术红利和前所未有的驾驶体验。」

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