OPPO Reno9系列发布 售价2499元起

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:今日下午，OPPO Reno9系列正式发布，包括Reno9、Reno9Pro和Reno9Pro+三款手机。
OPPO Reno9全系配备了6.7寸3D双曲面微弧屏幕，支持十亿色准确色彩、120Hz高刷新率、以及最高2160Hz低亮度护眼调光，下黑边仅2.32mm。
同时，全系配置万能红外遥控、全场景NFC与360°智能天线。
其中，OPPO Reno9与OPPO Reno9Pro机身厚度仅7.19mm，重174g;OPPO Reno9Pro+机身厚度仅7.99mm，重192g。
Reno9搭载了骁龙778G5G 芯片，支持67W超级闪充，配备4500mAh 大电池。Reno9Pro搭载天玑8100-MAX 旗舰芯片，支持67W超级闪充，配备4500mAh大电池。而Reno9Pro+搭载骁龙8+处理器，支持80W 超级闪充，配备4700mAh 大电池。
在存储方面，OPPO Reno9Pro+与OPPO Reno9Pro顶配版本支持16GB+512GB 的超大内存组合，而Reno9Pro及Pro+两款手机还搭载了OPPO自研NPU芯片马里亚纳。
售价方面，OPPO Reno98GB+256GB售价2499、12GB+256GB售价2699、12GB+512GB售价2999。
Reno9Pro16GB+256GB售价3499、16GB+512GB售价3799。
OPPO Reno9Pro+16GB+256GB售价3999、16GB+512GB售价4399。
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