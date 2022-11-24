赵明：荣耀要用 Magic Vs 折叠屏来对标苹果旗舰

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日消息:荣耀日前召开新品发布会，正式推出 Magic Vs 折叠屏及荣耀80系列手机新品。

荣耀 Magic Vs 是荣耀旗下的新款折叠屏手机，搭载骁龙8+ 处理器，内屏分辨率为2K，外屏亮度可达1200nit;转轴应用了荣耀自研的鲁班铰链无齿轮传动技术;手机采用5400万像素主摄、5000万像素超广角镜头及3倍光学变焦镜头的三摄影像系统。Magic Vs 至臻版还将配备 Magic-Pen 手写笔，产品售价7499元起。

荣耀80系列手机包括荣耀80Pro、荣耀80及荣耀80SE 三款产品。其中，荣耀80Pro 及80均配备1.6亿像素主摄。荣耀80Pro 搭载骁龙8+ 芯片;荣耀80搭载骁龙782G 芯片;荣耀80SE 使用6400万像素主摄;产品全系支持66W 快充。荣耀80Pro 售价3499元起，荣耀80售价2699元起，荣耀80SE 售价2399元起。

本次荣耀发布的 Magic Vs 在价格方面相比上一代已经下降了2000元，进一步降低了折叠屏门槛。对于这个定价策略，赵明在发布会后的媒体群访做出了更详细的解释。

「今年一月份的时候荣耀就提出了让折叠屏进入主力机时代。因此，我们反过来问自己如何能够做到8000元价位段，这个价位段也是苹果和华为的 Pro 系列主力核心价位段。大家都知道苹果 iPhone14Pro 就定位在该主力核心价位段。荣耀就是要用荣耀 Magic Vs 折叠屏来对标苹果的顶级旗舰。」赵明表示。

（举报）