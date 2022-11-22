蔚来部分车型在欧洲推出买断服务 此前只租不卖

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:10月8日，蔚来宣布将以“订阅模式”进入德国、荷兰、丹麦和瑞典四国市场。它提供ET7、EL7（ES7）、ET5三款车型，订阅期限从1个月至60个月不等。该计划被业内解读为“只租不卖”的销售模式。

由于欧洲用户买断意愿强烈，蔚来今日公布了ET7/EL7/ET5三款车型在德国市场的购买价格，将于2023年初开始交付。

ET7

-75度版81900欧元，约60.1万人民币;

-100度版90900欧元，约66.7万人民币;

EL7（ES7）

-75度版85900欧元，约63万人民币;

-100度版94900欧元，约69.7万人民币;

ET5

-75度版61900欧元，约45.4万人民币;

-100度版70900欧元，约52万人民币;

BaaS

- ET7起售价69900欧元，约51.3万人民币;

- EL7起售价73900欧元，约54.2万人民币;

- ET5起售价49900欧元，约36.6万人民币;

-75度电池租金169欧元/月，约1200元人民币;

-100度电池租金289欧元/月，约2100元人民币。

此前有消息称，蔚来已在欧洲四个国家开启租赁模式。德国75度电池组ET7、EL7、ET5月租费分别为1549、1669、1249欧元（折合人民币10734、11565元、 8655元)。长期订阅方式，德国75度电池组ET7、EL7、ET5月订阅价格分别为1199、1299、999欧元。 (折合人民币约为8308、9000和6922元)。租赁期最短1个月，最长5年。

在当天的媒体沟通会上，对于蔚来在欧洲四个国家布局订阅模式，蔚来CEO李斌表示，汽车终究会成为服务，说到底还是消费品。欧洲市场对于“使用权”和“订阅模式”已经有很高的接受度。

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