腾讯上线新应用U82 主打自定义的3D AR虚拟形象

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:近年来，“数字人”开始逐渐进入大众视野，出现在各种高端品牌的代言、大型活动主持等商用场景。

而腾讯也在发力虚拟偶像，于近日上线了一款名为《U82》的应用。据悉，该产品主打可自定义的3D AR虚拟形象及虚实融合的AR内容制作。官方表示，该产品支持实时动作捕捉，仅使用手机就可实现精准的面部表情捕捉和半身动作捕捉。

该产品的发行商ID归属于腾讯天游，目前该产品处于限量邀请的状态，用户需要提交邀请码申请表，通过官方审核后，方可进入应用。

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