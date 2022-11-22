腾讯上线新应用U82 主打自定义的3D AR虚拟形象

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:近年来，“数字人”开始逐渐进入大众视野，出现在各种高端品牌的代言、大型活动主持等商用场景。
而腾讯也在发力虚拟偶像，于近日上线了一款名为《U82》的应用。据悉，该产品主打可自定义的3D AR虚拟形象及虚实融合的AR内容制作。官方表示，该产品支持实时动作捕捉，仅使用手机就可实现精准的面部表情捕捉和半身动作捕捉。
该产品的发行商ID归属于腾讯天游，目前该产品处于限量邀请的状态，用户需要提交邀请码申请表，通过官方审核后，方可进入应用。
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DoNews10 月 29 日消息（郭睿琦）据techcrunch，谷歌以大约 1 亿美元的价格收购了AI虚拟形象初创公司Alter...一位知情人士表示，这家总部位于美国和英国的初创公司将帮助谷歌改进并增加其内容产品...
苹果向iPhone用户推送了iOS16.2开发者预览版Beta3更新。这个版本终于带来了一个iPhone14Pro用户心心念念的功能，AOD息屏显示能自定义了。今天苹果还开通了iPhone14全系的卫星通信功能，不过目前仅支持美国和加拿大地区。
日前，腾讯推出了一款微信创意表情”的小程序，小程序帐号主题为深圳市腾讯计算机系统有限公司”。小程序介绍为人人都会用的表情包制作工具，斗图必备神器”。该狗头商标引起网络热议，有网友吐槽称太丑了”，但没想到的是这仅仅是个组合表情，是用在微信创意表情小程序上的。
11月10日，微信安卓版发布8.0.30正式版更新，在该版本中，用户可自定义填写状态词。微信支持朋友圈评论展示扩容，最多支持8行可见。用户发出消息后，可撤回的时限仍是2分钟。
Alter 原本名称为 Facemoji，是个提供即插即用技术的开源平台，包括了即时 3D 虚拟分身系统和动作捕捉技术，供游戏和 App 开发者将虚拟分身系统导入 App、游戏和网站中。在种子轮获 300 万美元投资，投资者包括 Twitter、Play Ventures 和 Roosh Ventures。一位知情人士表示，这家总部位于美国和英国的初创公司将帮助谷歌改进并增加其内容产品。
今天苹果向iPhone用户推送了iOS16.2的第三个版本更新，目前来看已解锁了，AOD息屏显示能自定义了，此前该功能在iPhone14等机型中会造成烧屏等问题，目前可以自定义开惯了。可以通过“设置-显示与亮度-息屏显示”的路径来调整自己的息屏显示，能够自由选择是否禁用AOD息屏显示中的壁纸或通知。在禁用壁纸和通知功能后，iPhone14Pro的息屏显示将与大部分安卓手机一样，整体显示纯黑色画面，仅保留时间日期，以及小组件的信息。
在 C 位计划场景下，用户每天可以最多3次为自己喜欢的角色打榜撑腰，得分票数最高的用户将获得官方颁布的“最佳角色”称号，甚至还有机会获得折扣福利或者免费领取角色...与多数元宇宙社交产品仅需创建一个虚拟形象有所不同，为了保证视频内容的丰富性和多样性，用户可以在「微咔3D」中创建多个“角色”，不过要想在2个基础角色外，解锁更多角色则需要开通订阅服务......
10 月 20 日，新一代3D产品设计与协作工具Realibox在线上进行了以“连接·协同·创造”为主题的 2022 产品发布会，正式发布旗下三大核心产品iView、iShot、iStudio，希望帮助设计师、设计团队在云端连接、协同、创造，完成设计团队和企业需要的产品设计创新以及用户体验升级，最终促进企业数字化升级...本次发布会正式向用户介绍，Realibox产品有何功能和亮点，为设计师和企业赋能......
中关村在线消息：苹果本周二向开发人员发布了iOS16.2beta2，有外媒发现苹果在系统中内置了“自定义辅助功能模式”，该模式将为iPhone和iPad提供更加流畅的使用体验。该模式基本上用更精简的模式取代了原版桌面，旨在使iPhone和iPad界面对那些可能觉得过于复杂的用户更加用户友好。iOS16.2正式版预计于12月发布。
微信推出了一款名为“微信创意表情”的小程序，支持自定义微信表情包。这个小程序的主账号是“深圳市腾讯计算机系统有限公司”。点击“就这样”就完成表情的制作了，制作好的表情还可以直接添加到我的表情，下次聊天的时候就可以用上了。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。