快手购房节今日正式开启 给流量、给补贴、给激励

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今天，快手房产联合主播、开发商正式启动“快手买房节”。活动时间为11月18日至12月18日，将“提供流量、补贴和奖励”，实现多方合作共赢。

流量方面，快手地产准备了APP开屏、热榜、话题等资源，以超15亿公域流量为购房节提供持续曝光;玩法方面，瓜分1亿元购房礼金将为高效获客提供助力，天天抢666元购房礼金、天天抽8888元现金红包等;激励方面，用户成功购房获得现金补贴，房产主播也可获得等额现金奖励。

此外，哈尔滨本地开发商在快手购房节期间还有“买房享三亚海景房入住权一个月”的优惠政策，以刺激销售。

我们了解到，快手地产致力于为我们的房东赋能，积极帮助他们提升各方面的表现。快手理想家是快手于2020年1月打造的IP，致力于打造以住宅消费场景为中心的内容生态。值得注意的是，今年10月，快手理想家正式启动“快手房产小麦计划”。该计划主要面向快手理想家尚未覆盖城市中的房产创作者。

“快手房产小麦计划”首批试点地区为浙江、湖南、海南、福建、江西、安徽、贵州，粉丝数大于100且近30天在快手发过视频或开播的房产主播均可申请。除了工具升级等相关赋能外，参与小麦计划的地产创作者每月还可获得过亿流量资源扶持。

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