首页 > 业界 > 关键词  > 快手最新资讯  > 正文

快手购房节今日正式开启 给流量、给补贴、给激励

2022-11-18 17:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今天，快手房产联合主播、开发商正式启动“快手买房节”。活动时间为11月18日至12月18日，将“提供流量、补贴和奖励”，实现多方合作共赢。

流量方面，快手地产准备了APP开屏、热榜、话题等资源，以超15亿公域流量为购房节提供持续曝光;玩法方面，瓜分1亿元购房礼金将为高效获客提供助力，天天抢666元购房礼金、天天抽8888元现金红包等;激励方面，用户成功购房获得现金补贴，房产主播也可获得等额现金奖励。

46_1668761396.jpg

此外，哈尔滨本地开发商在快手购房节期间还有“买房享三亚海景房入住权一个月”的优惠政策，以刺激销售。

我们了解到，快手地产致力于为我们的房东赋能，积极帮助他们提升各方面的表现。快手理想家是快手于2020年1月打造的IP，致力于打造以住宅消费场景为中心的内容生态。值得注意的是，今年10月，快手理想家正式启动“快手房产小麦计划”。该计划主要面向快手理想家尚未覆盖城市中的房产创作者。

“快手房产小麦计划”首批试点地区为浙江、湖南、海南、福建、江西、安徽、贵州，粉丝数大于100且近30天在快手发过视频或开播的房产主播均可申请。除了工具升级等相关赋能外，参与小麦计划的地产创作者每月还可获得过亿流量资源扶持。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠提前享-云服务器2核2G每月仅4元

    腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    首购2核2G服务器

    首购2核2G服务器

    去看看
    首购2核2G服务器 每月4.2元
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 超15亿流量曝光、亿元补贴！首届“快手购房节”招商火热开启

    此次“快手购房节”将于 11 月 18 日至 12 月 18 日正式开启，目前招商工作正在火热进行中...为了让更多房产主播机构与开发商加入此次大促活动，为用户带来更优质的房源与更优惠的补贴，快手购房节项目负责人于近日开展专场直播，围绕购房节的活动玩法、核心权益、招商要求与落地规范等进行了详细讲解...此次快手购房节的活动玩法将围绕“平台补贴购房者、房产主播奖励、爆款房源特惠”三大方面展开......

    ​快手购房节

  • 首届“快手购房节开启 联动主播、机构、开发商们打造钜惠狂欢

    加大金融支持、优化贷款服务、保障住房消费者合法权益等，这是近日央行银保监会联手出台支持房地产市场健康发展的金融十六条。同时，多地也出台了刺激楼市的一揽子政策，例如农民进城购房给予购房补贴等。　　除去政策上的利好，短视频直播也正在为房产行业提供增长新机遇，比如快手平台利用流量优势助力新房销售。据悉， 11 月 18 日，快手房产联动房产主播、房产机构与开发商，正式上线年度大促活动“快手购房节”。活动从 11 月 18 日持续至 12 月 18 日，将通过“给流量、给补贴、给激励”实现多方合作共赢。　　流量方面，快手房

    ​快手购房节 ​快手 ​快手主播

  • 快手将于11月18日推出“快手购房节”大促活动

    快手房产宣布将联动房产机构、房产主播与开发商推出“快手购房节”活动...快手方面表示，此次购房节快手预计投入超15亿流量曝光，通过开屏、搜索热榜、话题标签等资源加持，助力主播销量提升...活动期间，除去购房者可以获得现金补贴外，帮助用户成功购房的房产主播同样可以获得等额的现金奖励...

    ​快手 ​快手电商 ​快手购房节

  • 快手新增金银饰类目商品发布规范 今日正式生效

    今天，快手电商发布《金银饰类目商品发布规范》...实施细则包括商品信息的基本规范、发布要求，商品的材质规范以及闪电购的发布规范...3.禁止在商品描述信息及实物包裹中发布第三方信息:...1.商品主图图片提供至少1张必须清晰展示商品主体，图片质量要清晰，不能虚化，图片要保证亮度充足，能够直接通过图片看清商品主体...为保证消费者在购买商品时拥有充分知情权，便于消费者更全面地了解商品，商户需在发布商品时明示商品的主要信息......

    ​快手 ​快手电商 ​饰品

  • 快手“116心意购物节”开始 官方补贴 “真的补 真的省”

    按照活动进程，快手用户在 10 月 13 日至 19 日间预付定金， 20 日至 24 日开始支付尾款...“超 级补贴官”由上百位优质快手电商主播构成，每天都推出不同的专场，方便用户在快手站内多场景购物...用户每天进入快手 116 大促专区页面、电商主播直播间、互动主会场，都可以领取到一笔购物金，下单时订单金额每满 60 元，可使用购物金抵扣 6 元......

    ​快手 ​116心意购物节

  • 视频号直播升级商家激励计划 多种方式引直播间可获流量

    升级后，商家引导视频号外自有粉丝进入视频号直播间，在本场直播结束后，平台将会根据引入粉丝进行综合评分按一定比例充值流量券给商家作为激励...这里需要说明的是，“非视频号导入观众数“，即主播通过将直播间分享到聊天界面/朋友圈，或设置直播间预约，或设置直播间到订阅号/服务号等方式引导进入直播间的观众数量...赠送的流量券有效期为7天，你可以在有效期内使用流量券，使用后平台将会向一定数量的视频号的用户优先推荐你的直播间...商家的本场直播结束后，平台将在半个小时内充值流量券给商家......

    ​视频号 ​视频号直播 ​视频号商家

  • 流量平台做电商的天花板：抖音主抓商城、快手重开外链｜双11系列

    声明:本文来自于微信公众号 窄播，作者|张 娆 监制|邵乐乐，授权站长之家转载发布。抖音和快手所掌握的核心资源是流量，当这样的流量型平台做电商时，它们需要完成的是「从流量到交易」的漏斗过程。受制于组织战略的缺位，以及效率的落后，在一个需要主站、商业化、电商耦合拉锯的复杂竞争环境中，快手电商只能表现得先发后至慢一拍。

    ​平台流量 ​抖音 ​快手

  • 持续激励篮球二创！快手在NBA新赛季推出三大变现扶持方案

    在新赛季，快手分别为新作者、头部创作者以及全篮球领域创作者制定了不同扶持方案，帮助创作者们减少后顾之忧...在上个赛季中，快手作为NBA官方短视频平台及视频内容创作社区交出了优 秀的“首秀答卷”：平台相关视频总播放 640 亿，总互动 31 亿，NBA官方账号矩阵涨粉超 2100 万，#NBA创作营作者粉丝总量破 7500 万······赛场上，各大球队激烈角逐奖杯；赛场下，广大球迷或和球星近距离直播连线，或用特定魔法表情拍摄主队换装秀，或和知名评论员、草根大咖畅聊赛事观点......

    ​快手 ​NBA新赛季

  • 快手补“辛”

    主播常有，但辛吉飞不常有...辛吉飞的首场带货直播中，招来了快手主播辛巴，对方在直播间留言:“辛，也是你的姓氏么?”两位“辛”姓网红，在快手直播间里奇妙相遇...以辛巴的辛选为例，公开数据显示，辛选员工总数已超过4000人，其中选品品控团队就有1400多人...根据快手2021年财报显示，2021年全年快手电商交易总额（GMV）达6800亿元，辛选的同年GMV并未有准确信源，但坊间有一些没被确认的数据认为，2021年上半年，辛选的GMV可能超过250亿......

    ​快手 ​辛吉飞 ​辛巴

  • 河南卫视、快手打造《国潮盛典》：文化才是“顶

    11月9日晚，《国潮盛典》精彩落幕，这场由河南卫视与快手制作、京东独 家冠名的晚会用全新方式讲述国潮文化，通过传统电视媒体与互联网新媒体的联合演绎，再度掀起“国潮热”。据了解，晚会直播当天快手平台总观看人次超过9500万，截至次日，快手站内#2022国潮盛典 话题下的作品播放量已经突破13亿，相关内容持续在快手站内外发酵，《国潮盛典》已经在全 网收获80+热搜、26亿+曝光。故事+沉浸式文化之旅，达人+明星共创多样内容本次《国潮盛典》延续了河南卫视“网剧”+“网综”的构架形式，将剧情融入晚会中，在一个完整的故事主脉络引导

    ​科技赋能文化 ​国潮盛典 ​河南卫视

  • 华为 Pocket S是屏下指纹解锁吗？

    不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM