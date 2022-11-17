realme 真我 10 Pro 系列正式发布 售价 1599 元起

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日消息:真我realme今天举行主题为「卷出一块好曲屏」的真我10系列新品发布会，正式推出真我10Pro+、真我10Pro和真我10三款新品。

图片来自realme

据介绍，真我10Pro+搭载了一块耗费亿元打造的2160Hz旗舰曲面屏。独家定制的61°黄金曲率，既保证了曲面设计的弧形之美，又带来近似无边界的视觉效果;全新的COP Ultra封装工艺，打造出2.33mm真我最窄下巴;显示素质方面，采用更清晰的旗舰类钻排列，支持120Hz十亿色显示、16倍触控分辨率、1260Hz瞬时触控等越级屏幕配置。

真我10Pro+搭载天玑1080旗舰芯片，配备新一代一亿像素超感光主摄，支持全新9合1像素融合技术，真我10Pro+拥有三个内存版本，8GB+128GB版本，售价为1699元;8GB+256GB版本，售价为1999元;12GB+256GB版本，售价为2399元，首销限时价2299元。

真我10Pro搭载6.72英寸旗舰级LCD直屏，采用与真我10Pro+相同的三款配色和设计工艺，机身则采用了直角边设计，整体的线条更加鲜明，机身厚度仅为8.1mm。真我10Pro搭载真我10Pro+同款亿级像素和realme UI4.0系统。真我10Pro 8GB+256GB版本售价为1599元，12GB+256GB版本售价为1899元。

发布会上，真我10也同步亮相，此前这款产品已提前开售。真我10搭载了33W智慧闪充+5000mAh超大电池的闪充配置，售价仅1299元起。

（举报）