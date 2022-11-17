微软CEO称：他非常看好亚洲 尤其是中国和印度

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:本周四，微软首席执行官Satya Nadella称他很看好亚洲，尤其是中国和印度，并表示微软计划在全球建立更多的数据中心。

“当然。我们非常非常看好亚洲正在发生的变化，”微软董事长兼首席执行官Satya Nadella周四在接受 CNBC 采访时说道，他还透露微软正在至少11个地区进行投资。

“我们将致力于所有这些国家和中国的发展。如今，我们主要致力于支持在中国经营的跨国公司和在中国以外的跨国公司。”

他还补充说，印度在摆脱疫情之后一直是一个“巨大的增长市场。微软在印度的存在主要是在印度经营的跨国公司。但现在，情况完全变了。”

他表示，“在印度进行创新的这些公司，无论是大型企业集团，还是新兴初创公司，都在使用（人工智能）云技术，以创新和创造明显在印度和其他地方受欢迎的服务。”

微软此前告诉印度媒体经济时报，印度对开发新的本地云应用程序有巨大的需求。

科技裁员

微软去年10月宣布了一轮裁员，1%不到的员工受到影响。

当被问及随着经济增长的持续放缓，是否还会有更多的裁员时，这位首席执行官说:“我们非常致力于确保我们的运营支出和收入增长在某种程度上保持平衡，毕竟我们是一家需要管理得非常好的公司。”

美国科技巨头一直在大规模裁员，但纳德拉坚称，他对美国的劳动力市场持乐观态度。

Meta已经裁员1.1万人，Snap裁员超过1000人，而推特在埃隆·马斯克接管这家社交媒体巨头后，上个月裁掉了约一半的员工。

纳德拉说:“目前的劳动力市场更具弹性。”他补充说，从能源公司到银行和零售商，大多数公司都需要软件工程师。他认为，没有哪个行业能不受宏观经济问题的影响。

他说:“美国令人着迷的事情之一是投入的资本数量。”他补充说，制造工厂、发电厂和电池厂等新的工业基础设施正在建设中。他更关注的是观察美国国内的新增长情况。所以对美国和全世界都非常非常乐观。

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