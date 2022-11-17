高通推出第一代AR眼镜处理器骁龙AR2

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:在今日的2022骁龙峰会期间，高通技术公司推出第一代骁龙AR2平台，助力打造新一代功能强大的轻薄AR智能眼镜。
据介绍，骁龙AR2平台主处理器在AR眼镜中的PCB面积缩小40%，平台整体AI性能提升2.5倍，功耗降低50%，能够支持AR眼镜实现低于1W的功耗。
同时，为了实现更均匀的配重并降低左右眼镜腿宽度，骁龙AR2平台采用多芯片架构，包括AR处理器、AR协处理器和连接平台。骁龙AR2能够动态地将时延敏感型感知数据处理直接分配给眼镜终端。
其中:
AR处理器为实现动作到显示（M2P）低时延而优化，同时支持多达九路并行摄像头进行用户和环境理解。其增强的感知能力包括能够改善用户运动追踪和定位的专用硬件加速引擎，用于降低手势追踪或六自由度(6DoF)等高精度输入交互时延的AI加速器，以及支持更流畅视觉体验的重投影引擎。
AR协处理器聚合摄像头和传感器数据，并支持面向视觉聚焦渲染的眼球追踪和虹膜认证，从而仅对用户注视的内容进行工作负载优化，以帮助降低功耗。
连接平台利用高通FastConnect™7800连接系统，开启极速商用Wi-Fi7连接，使AR眼镜和智能手机或主机终端之间的时延低于2毫秒。集成了对于FastConnect XR软件套件2.0的支持，能够更好地控制XR数据，以改善时延、减少抖动并避免不必要的干扰。
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