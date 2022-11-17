高通推出第一代AR眼镜处理器骁龙AR2

据The Verge报道，瑞士公司Climeworks计划逐步淘汰使其成为碳清除业务先锋的第一代技术...但Climeworks在其公告中明确表示，它现在优先考虑“扩大其永久性二氧化碳清除量”...2021年9月，该公司开设了迄今为止最大的直接空气捕集厂，名为Orca，与Capricorn每年捕集的几百吨二氧化碳相比，它能够每年从空气中去除4000吨二氧化碳...可以肯定的是，仍然有很长的路要走，以证明围绕着碳清除的技术、经济和政策能够足够一致，对气候危机产生重大影响......