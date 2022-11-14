抖音电商宣布新增《奥莱业务管理规范》

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:今日，抖音电商发布通知称，为加强对平台“奥莱”业务的管理，保障消费者的合法权益，现新增《奥莱业务管理规范》。现进行规则公示，公示期:2022年11月14日-2022年11月20日。
据悉，规则适用于所有“奥莱业务”相关的商家及创作者。申请售卖奥莱商品的商家需符合以下要求:
符合平台招商及商家入驻规范要求;
在奥特莱斯体系有门店，或线上特卖渠道的商家。
店铺/账号命名规范方面，明确未经准入许可，任何商家、创作者禁止使用奥特莱斯、奥莱、outlets等词语命名店铺或账号。仅经平台许可准入的“奥莱商家”、“奥莱创作者”可使用奥特莱斯、奥莱、outlets等词语进行店铺名称和账号名称命名。
奥莱商家经营规范
售卖 “奥莱”商品的店铺需以奥莱旗舰店、奥莱卖场型旗舰店等进行命名。
“奥莱商家”商家发布的商品或经营范围不符合平台准入及管理要求的，平台有权取消其“奥莱商家”资格。
被取消“奥莱商家”资格的店铺，需遵守本规则3.1条规定，不得以奥特莱斯、奥莱、outlets等词语命名店铺。
奥莱创作者经营规范
奥莱创作者以推广奥莱商品为主，即所推广商品需全部或绝大部分为奥莱商品。
若创作者推广“奥莱商品”占比不足的（由平台以上一个自然月推广商品交易数据确定），平台有权取消其“奥莱创作者”资格。
被取消“奥莱创作者”资格的，创作者需遵守本规则3.1条规定，不得以奥特莱斯、奥莱、outlets等词语命名账号。
对于“奥莱商家”和“奥莱创作者”不符合平台准入要求，或违反经营规范的，平台有权采取重置店铺/账号名称、LOGO等管理措施。
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