董明珠辟谣孟羽童“被炒”，格力已注册多个明珠羽童商标

董明珠与秘书孟羽童现身抖音“明珠羽童精选”直播间，并回应了“孟羽童被炒”一事。董明珠表示，最近羽童天天被人说被炒掉了，大家放心，羽童每天都在成长。秘书漂亮，我很开心。对此，孟羽童也回应称，自己还在格力打工呢。几天前，有传闻称，格力董秘孟羽童离职格力，已被移出公司通讯录。随后，孟羽童在社交平台极力否认称:“谁再说我离职了，我就要揍人了。”2021年，董明珠通过电视选秀节目正式招聘孟羽童为秘书，并称其符合接班人的标准。董明珠表示，本意不是为了把孟羽童打造成流?