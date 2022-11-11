波司登回应先涨后跌仅便宜0.28元 网友：多点诚意，少点套路

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:今年双十一，你“剁手”了吗?本来大家在双十一买买买，主要是因为比平时便宜。但不知何时起，有商家在双十一玩起了套路，在活动前先把价格涨上去，然后再在双十一期间降价，营造出优惠力度大的错觉。

据澎湃新闻报道，近日，上海市民李女士就遇到了这样的销售套路。李女士称，她本来计划在双十一预售期间在波司登旗舰店购买一件可脱卸帽莫兰迪宽松外套羽绒服。这件羽绒服在9月份时的价格是979.28元，没想到在双十一预售期间，该款羽绒服的价格却涨到了1349元，领券购买后实际价格仍为979元，仅比9月份价格便宜0.28元。

“这个价格和九月份的时候没有任何区别。”李女士称。对此，波司登官方客服称，服装价格会随着活动力度变化，不超过吊牌价都是合理的。

去年双十一期间，国家市场监管总局曾下发《关于规范“双十一”网络促销经营活动的工作提示》指出，禁止采取“先提价后打折”、虚构原价、不履行价格承诺等违法方式开展促销，杜绝虚假宣传，妥善化解网络消费纠纷。

对于店家“先涨后降”的行为，11月9日，淘宝官方客服回应称，平台目前会对出现此类现象的商家进行相关的核查处理，若商家有相关违规行为会根据现有的规则进行处理。

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