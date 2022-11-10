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趣AI | 播客的未来是人工智能？

2022-11-10 15:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:数据显示，目前每个月大约有22000个新播客推出。根据 Podcast Industry Insights 的数据，目前苹果播客（Apple Podcasts）目录中有近250万播客(超过7100万集)。

播客，苹果，Podcasts

“现在，许多播客甚至不在大平台上播放。他们直接面向听众，销售优质内容，并取得巨大成功，”安迪·泰勒说，他曾在BBC电台工作，是总部位于加的夫的R&D咨询公司Bwlb的创始人。

这还不包括越来越多的播客类内容，无论是由品牌为推广而创建的，还是由活动制作人创建的，例如，希望按需提供演讲。每一段内容都需要制作和分发，无论是音频专业人员还是学习这门手艺的人。因此，他们越能自动化大量生产，就越能专注于内容。

M Works Mastering公司的首席工程师、波士顿伯克利音乐学院的教授 Jonathan Wyner 解释说:“不同地区音频发布已经出现爆炸式增长。在这样的背景下，变得更加多才多艺成为了创作者真正的动机和必要条件。”

人工智能的崛起

人工智能（AI）——可以自动化处理一些人类任务——是处理海量播客内容的关键。它不仅可以加快生产速度，还可以优化播客内容，为未来的音频体验奠定基础。

“人工智能基本上有助于处理重复性任务，以加快播客的工作流程，”Nomono的研究工程师Manos Chourdakis解释说，他开发了基于人工智能的播客工具。“例如，通过使用AI，你不必听完一整段播客来找到出错的地方，然后再手动替换或删除。你当然可以这样做，但人工智能效率更高。”

此外，还有一些只有人工智能才能完成的琐事，比如消除噪音或增强对话。“没有人工智能，高质量的对话增强是不可能的，”Chourdakis说。"至少不可能在合理的时间范围内使用传统工具。"

非常适合“初级”任务

人工智能在播客中的应用与制作任务一样多种多样。有些直接内置到播客平台中。当创作者将他们的播客上传到托管平台Podcast.co时，系统会自动“监听”音频文件，并规范声级。

Podcast.co平台的联合创始人Mike Cunsolo表示:“任何能帮助减少工作中重复性操作的工具都是一件好事。”。Cunsolo还经营着与企业品牌合作的播客制作公司Cue和播客社区 Matchmaker.fm（将播客制作人与嘉宾联系起来）。“你永远需要人类的专业知识，但很快机器就可以学会理解是什么让播客变得有趣，并减少任务时间。”

解决方案提供商Descript将人工智能应用于播客工程的许多方面，包括噪声消除和回声控制。其中一个比较“麻木”的杂务描述可以处理的是室内音调。

Descript的业务和企业发展主管Jay LeBoeuf表示:“有时制作人需要在播客中插入数字静音。可能是在编辑之间，或者是为了拉长句子之间的间距。但这听起来非常不自然。”

如果制作人在录制播客时没有捕捉到室内音调，他们可能不得不回去获取。或者他们可以在录音中听取，在需要的地方复制粘贴，然后编辑结果，使其自然混合。

或者计算机可以处理。Descript基于AI的房间音调生成器分析录音，识别房间音调，并在需要的地方自动合成。这样的技术不仅省去了繁琐的工作，而且提供了更大的生产灵活性。

Nomono 的 Chourdakis 表示: “人工智能将允许我们使用更便宜的硬件、声音更差的房间和更嘈杂的地点，同时仍能获得良好的效果。”。

基于人工智能的新功能

人工智能还为播客创新打开了大门——创造新的解决方案，提高播客和听众的水平。例如，Epidemic Audio Reference（EAR）工具帮助播客根据他们喜欢的歌曲找到无版权音乐。

Chourdakis 表示:”假设你正在寻找开场或结尾音乐，并想到了一首特定的歌曲，但它受版权保护。”。“系统在引擎盖下使用人工智能来帮助你找到类似的东西。”“该系统在使用人工智能来帮助你找到类似的作品。”

在Bwlb，Taylor的团队开发了Accordion，这是一种基于人工智能的解决方案，可以录制播客并以不同的长度再现。

Taylor说:“我们生活的每一部分都在变得更智能——智能家居、智能冰箱。”。“人们也希望从播客体验中获得更多控制和便利。”

当Taylor为BBC拍摄纪录片时，他被要求在不同的平台上播放更短的版本。这个过程总是手动的。Accordion将软件算法应用于播客内容，以智能地创建不同长度的版本。Taylor说:“它不会加快任何速度，但它可以让用户控制内容的持续时间，而不会失去音调结构或可听性。”

关注身临其境的故事讲述

播客使用AI工具越多，就变得越好。换言之，他们获取的数据越多，学到的就越多。

Nomono的对话增强算法基于语音记录的大数据集，这些数据集教人工智能工具如何产生更好的声音。“播客不应该需要先进的音频知识来制作高质量的音频，”Chourdakis说。“通过自动化其中一些任务，他们可以把更多的时间专注于讲述精彩的故事，，而不用花时间处理乏味的任务上。”

在未来，他们可以进化得更快，创造一种新的沉浸式空间播客类型。例如，Nomono的技术支持基于对象的音频制作，它允许制作者将声音“放置”在3D 场景中，或者创建可以为听众量身定制的动态版本。

Descript的LeBoeuf表示:“媒体制作现在正进入一个阶段，只要你敢想象，它就会实现。你不再需要一个昂贵的工作室或几十年的培训来实现你的目标。”

注：本文内容参考自unite.ai

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    锐龙R7 5800X3D

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    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

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    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

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    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

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    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

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