PTSD患者“救星”？这个系统和Apple Watch能把人从噩梦中解救出来

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:对患有创伤后应激障碍（PTSD）并时长做可怕噩梦的人是十分绝望的，不过一款名为NightWare新系统使用苹果的技术来帮助那些患有创伤后应激障碍(PTSD)的人打破噩梦。下面，站长之家将跟大家分享NightWare这款产品的由来，以及神奇的作用。

在美国陆军服役超过20年，并被派遣到伊拉克和阿富汗，Robert Guithues由于创伤后应激障碍而开始做噩梦。

十多年来的每一个夜晚，Robert Guithues都害怕闭上眼睛入睡。一旦开始入睡，他感觉自己被送回巴格达郊外燃烧的油田，或者是阿富汗山区的一个前线作战基地，在那里，他的部队在为期一年的任务中有278天遭到袭击。

Guithues 称，自己在服役20多年后于2012年以陆军上士的身份退休。“随着时间的推移，我的噩梦变得越来越生动，越来越真实——四处翻滚，大声呼喊着名字和命令。如果外面打雷或者闪电，我会在太阳升起之前不睡觉。在我从阿富汗回来后，最糟糕的时候有三个月没睡觉。”

当他发现NightWare后，一切都改变了。

NightWare是一种数字治疗系统，可与Apple Watch和iPhone一起工作，可以打破与创伤后应激障碍相关的噩梦。它只能通过处方获得，也是第一个也是唯一一个专门用于治疗FDA批准的噩梦的数字治疗方法。

NightWare使用来自Apple Watch心率传感器、加速度计和陀螺仪的信息来检测噩梦，然后通过触觉反馈来打断它，在手腕上产生逐渐增加的温和脉冲，直到用户从噩梦中醒来，但不会从睡眠中醒来。

2015年，Tyler Skluzacek在学习计算机科学时，创建了这个原型。他的父亲在20年的军旅生涯中患上了创伤后应激障碍（PTSD），斯卢扎切克想看看科技是否能提供解决方案。

在他创造出原型之后不久，Skluzacek 遇到了 Grady Hannah（现在是 NightWare 的CEO）。Hannah在过去的七年里一直致力于将“NightWare”推向市场，她认为苹果的生态系统对于这一过程至关重要。

“我们必须进行独立的安全审计，并提交给FDA审批，”Hannah说。“由于NightWare可以在iPhone和Apple Watch上运行，我认为这些产品的质量和安全性是获得许可的关键因素。对我们来说很重要的一点是，NightWare功能对于那么多已经付出了很多的人来说是很重要的。”

Brian Robertson是一名睡眠医学医生，他在军队服役了25年，以上校身份退役。在他成为NightWare的首席医疗官之前，他的最后一份工作是在沃尔特里德国家军事医疗中心管理睡眠障碍诊所。

他的职业生涯中治疗过的数千名士兵，Robertson亲眼目睹了创伤后应激障碍的毁灭性后果。80%的PTSD患者遭受噩梦，睡眠障碍增加自杀风险，美国退伍军人的自杀率比非退伍军人高52%。

Apple Watch 利用来自心率传感器、加速度计和陀螺仪的信息来检测恶梦

“在NightWare出现之前，我们没有真正解决噩梦的好办法，这是一个巨大的问题，因为对于许多现役和退休的军人来说，他们很脆弱，”Robertson说。“有一种很多人都在服用的药物叫做哌唑嗪，它实际上是一种降压药，但它对很多病人都不起作用，有很多副作用，还会降低你的运动成绩。在军队中，运动表现非常非常重要。”

Robertson非常了解哌唑嗪——从阿富汗回来后，这是他每天服用的30粒药丸之一，用于治疗他在服役期间遭受的伤害，包括PTSD和噩梦。但是睡眠仍然是难以捉摸的，他知道一定有比药物更好的解决办法，他担心药物对他的身体弊大于利。

2018年，他发现了一篇关于NightWare的文章，并问他的医生是否可以为一个包括Apple Watch和iPhone的套件写一个处方。当设备送达时，它们已经用NightWare编程并准备使用。

在使用该系统的第二个晚上，Guithues 睡了9个小时，这是他十多年来从未有过的。他认为NightWare治愈了他的心灵，帮助他减少了一半的药物服用量，挽救了他的生命

Guithues 说: “我所见过的最恐怖的景象一直在一遍又一遍地播放，但是当我开始使用夜间软件的时候，它们就停止了。到了早上，这个设备会告诉我，它一晚上打断了我25到30次，而我一次也没有醒过来。直到我完全不记得以前的噩梦。”

当然，他不是唯一的一个。

目前，美国有400名患者开出了NightWare处方，其中98%是现役军人或退伍军人。《临床睡眠医学杂志》上的一项新研究表明，与不使用NightWare的参与者相比，至少有50%的时间使用NightWare的参与者自我报告的睡眠质量明显更好。

NightWare处方套件，包括了Apple Watch SE 和 iPhone SE 已经编程和准备使用的工具包

“我们首次公布的临床试验结果证明了NightWare的功效，而苹果技术是其中的一个关键部分，”NightWare的首席执行官Hannah说道。“NightWare受益于苹果生态系统的许多独特功能，包括Apple Watch的硬件和设计、质量控制标准、软件集成和部署的便利性——所有这些共同创造了一个正在改变生活的系统。”

Guithues认为NightWare可以帮助许多其他成员，特别是因为它不是一种药物，不会影响他们的服役时的状态。

“有很多次我被告知我的一个士兵死了——他们结束了自己的生命，我知道睡不着觉是其中很大一部分，”他说。“所以我觉得有责任分享我使用NightWare的经验，因为我不能眼睁睁地看着这一切发生。”

非营利组织Semper Fi & America's Fund自2003年成立以来，已经为数以万计的受伤军人、退伍军人和军人家庭提供了支持，并正在为那些没有保险的人提供NightWare处方补贴。Sue Baker 已经在该组织做了十多年的社会工作者，她目睹了NightWare改变了人们的生活。

“我鼓励任何与噩梦搏斗的老兵尝试一下NightWare，因为真的有希望。你的生活会有所不同，我看到了一些东西在起作用。”

注：本文内容参考自苹果newsroom。

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