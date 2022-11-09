在FTX遭遇麻烦 SBF跌出彭博亿万富翁指数

根据彭博亿万富翁指数，加密货币亿万富翁山姆·班克曼-弗里德（Bankman-Fried）的个人财富在一夜之间暴跌94% 后，再也无法获得“亿万富翁”的称号。

Bankman-Fried 是前彭博财富指数的领头羊，最高净资产为260亿美元。11月9日，该出版物报道称，如果他的 FT X 交易所被出售给竞争对手 Binance，他的个人财富“可能会空空如也”。 在币安宣布收购之前，Bankman-Fried 持有的 FT X 53% 的股份价值约62亿美元。他还保留了 Alameda Research 的所有权，为他的个人财富增加了74亿美元。

彭博财富指数假设 Bankman-Fried 和现有投资者将被 Binance 收购消灭，两家公司的估值仅为1美元。 这是“彭博追踪的亿万富翁历史上最大的单日崩盘”，Bankman-Fried 的财富从11月8日的156亿美元跌至约10亿美元。

Bankman-Fried 表示，到目前为止，交易所之间的协议只不过是一份不具约束力的协议，币安“可能随时终止 [……]”。

在撰写本文时，崩盘的 FTT 代币交易价格为4.86美元，较2021年9月的峰值84.18美元下跌94%。

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