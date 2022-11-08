苹果公司专利可基于手势操控车辆

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:企查查APP显示，近日，苹果公司申请的“用于自主车辆的基于手势的控制的方法和系统”专利获授权。
专利摘要显示，该发明可在检测到基于手势的交互会话触发条件后，显示器展示相关操作的一个或多个选项，通过分析驾驶人员的一个或多个手势信号，选择特定选项并实施对应操作。
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苹果公司申请的「用于自主车辆的基于手势的控制的方法和系统」专利获授权。据专利摘要显示，该发明可在检测到基于手势的交互会话触发条件后，显示器展示相关操作的一个或多个选项，通过分析驾驶人员的一个或多个手势信号，选择特定选项并实施对应操作。
据苹果公司申请的“基于IMU的手套”专利获授权...VR手套可包括多个惯性测量单元（IMU）以跟踪一个或多个手指节段、手节段的移动...
凤凰网科技讯11月4日消息，天眼查App显示，百度在线网络技术（北京）有限公司申请的“用于控制车辆的方法和装置”专利获授权。该实施方式可以通过人脸识别技术来解锁车辆，不需要用户的额外操作，简化了共享车辆的解锁步骤。向车辆发送解锁指令。
苹果在一份声明中告诉 Insider，它正在继续招聘，但由于「目前的经济环境」，它「在业务的某些部分采取了非常谨慎的做法。我们对苹果的未来非常有信心，并且正在为长期投资。我们希望深思熟虑，做出明智的决定，使得我们能够长期推动创新。」苹果公司说。
凤凰网科技讯11月4日消息，天眼查App显示，百度在线网络技术（北京）有限公司申请的“用于控制车辆的方法和装置”专利获授权。该实施方式可以通过人脸识别技术来解锁车辆，不需要用户的额外操作，简化了共享车辆的解锁步骤。
据彭博社记者Mark Gurman报道，苹果公司的工业设计副总裁Evans Hankey（埃文斯-汉基）计划明年离开公司...据报道，她将至少在未来六个月内继续留在苹果，而苹果的软件设计负责人艾伦-戴伊则会继续苹果工作，并继续向威廉姆斯报告...
苹果公司目前有五条钛相关专利已公开或得到授权，包括具有天然钛色的氮化钛表面”用于钛部件的纹理化表面”具有喷砂的表面纹理的钛部件”等，摘要显示，上述专利主要应用于便携式电子设备外壳...钛合金最大的优势就是将轻便和坚固融合在一起，重量只是比iPhone 14上的铝合金材质稍重一些，但强度非常高，比iPhone 14 Pro的不锈钢材质更坚固，可以说是目前旗舰手机边框的完美之选...由此来看，iPhone 15 Ultra的售价或许会超过15000元，劝退绝大部分用户......
据国外媒体报道，苹果公司今日官宣了一项一对一互动问答企划“Ask Apple”，为App开发者提供更多机会与苹果公司的专家直接交流沟通，获取支持与反馈...除了Ask Apple系列之外，Apple Developer网站和Apple Developer应用程序还提供数百个小时的课程，开发者可以从苹果专家和工程师那里获得及时、相关和实用的内容......
据比亚迪股份有限公司“显示屏幕面板的游戏操作设置图形用户界面”专利获授权...摘要显示，本外观设计产品用于显示汽车运行状态、运行程序、以及进行通讯，设计要点在于屏幕中的图形用户界面内容;图形用户界面用于汽车车载系统中将方向盘或操作手柄与车载游戏进行关联，实现方向盘或操作手柄与车载游戏产生联动;主视图所示界面中，用户点击开始游戏按钮，将进入车载游戏应用，实现通过方向盘操作车载游戏功能;显示屏幕面板用于车载中控电脑、车载电脑、手机、平板电脑、电脑...
在过去几年中，苹果公司产品设计团队的人员流动增加，阻碍了其取代前设计总监 Jony Ive 的努力。报告称，苹果已经失去了在 Jony Ive 手下工作的大部分高级设计师，其中许多人跳槽到他的新设计公司 LoveFrom，这是 Jony Ive 在 2019 年离开苹果后创办的公司。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。