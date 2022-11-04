继鸿海之后苹果代工商和硕也开始在印度组装 iPhone14

站长之家（ChinaZ.com）11月4日消息:据彭博报道，苹果代工制造商和硕科技已开始在印度组装新款 iPhone14机型。由于富士康的母公司鸿海精密工业有限公司于此前9月就已开始于印度的生产。和硕成为苹果该新款机型在印度地区的第二家生产商。

据悉，受纳伦德拉·莫迪的财政激励计划的推动，包括富士康、和硕和纬创在内的苹果供应商都加大了于印度地区 iPhone 产量的组装力度。本周早些时候，市场研究公司 TrendForce 表示已将苹果第四季度的 iPhone 出货量指引预期从之前的8000万部下调了200至300万部。该机构并补充称，调查发现，鸿海主要工厂的产能利用率目前约为70%。

另外，据 Counterpoint Research 今天发布研究报告称，尽管面临外汇不利和供应限制，苹果公司营收仍超预期。分析师 HANISH BHATIA 表示，苹果公司2022财政年度9月当季营收年同比增长8.1%，达到创纪录的901亿美元，远超华尔街预期，彰显出苹果公司应对艰难宏观环境和不利外汇走势的顽强韧性。除 iPad 以外，苹果公司所有产品线的营收均实现强劲增长。汇率波动持续困扰着苹果公司，进入假期旺季也依然如此。与此同时，第三季度硅材料相关的供应短缺并未对苹果公司产生显著不利影响。

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