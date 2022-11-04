首页 > 业界 > 关键词  > iPhone14最新资讯  > 正文

继鸿海之后苹果代工商和硕也开始在印度组装 iPhone14

2022-11-04 17:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月4日消息:据彭博报道，苹果代工制造商和硕科技已开始在印度组装新款 iPhone14机型。由于富士康的母公司鸿海精密工业有限公司于此前9月就已开始于印度的生产。和硕成为苹果该新款机型在印度地区的第二家生产商。

iPhone 14，iPhone 14 Plus，苹果，智能手机

据悉，受纳伦德拉·莫迪的财政激励计划的推动，包括富士康、和硕和纬创在内的苹果供应商都加大了于印度地区 iPhone 产量的组装力度。本周早些时候，市场研究公司 TrendForce 表示已将苹果第四季度的 iPhone 出货量指引预期从之前的8000万部下调了200至300万部。该机构并补充称，调查发现，鸿海主要工厂的产能利用率目前约为70%。

Apple iPhone 14(A2884)128GB星光色支持移动联通电信5G双卡双待手机
京东自营
￥5999
Apple iPhone 14 Plus(A2888)128GB星光色支持移动联通电信5G双卡双待手机
京东自营
￥6999
Apple iPhone 14 Pro(A2892)128GB暗紫色支持移动联通电信5G双卡双待手机
京东自营
￥7999
Apple iPhone 14 Pro Max(A2896)128GB暗紫色支持移动联通电信5G双卡双待手机
京东自营
￥8999

另外，据 Counterpoint Research 今天发布研究报告称，尽管面临外汇不利和供应限制，苹果公司营收仍超预期。分析师 HANISH BHATIA 表示，苹果公司2022财政年度9月当季营收年同比增长8.1%，达到创纪录的901亿美元，远超华尔街预期，彰显出苹果公司应对艰难宏观环境和不利外汇走势的顽强韧性。除 iPad 以外，苹果公司所有产品线的营收均实现强劲增长。汇率波动持续困扰着苹果公司，进入假期旺季也依然如此。与此同时，第三季度硅材料相关的供应短缺并未对苹果公司产生显著不利影响。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠提前享-云服务器2核2G每月仅4元

    腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    首购2核2G服务器

    首购2核2G服务器

    去看看
    首购2核2G服务器 每月4.2元
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 都是苹果的套路！iPhone14 Plus遇冷iPhone14 Pro卖爆

    iPhone14Plus可以在苹果的线下门店当天取货，通过官网渠道购买的话也仅需要等待3个工作日左右，库存非常充足...根据Sandalwood电商市场监测数据，iPhone14标准版预售量同比下降70%，但iPhone14Pro系列预售量同比增长56%...

    ​iPhone

  • iPhone14刷新苹果降价纪录

    iPhone14在发售不到一个月就破发，除了线下经销商之外，不少线上商城也放出了优惠券，标准版甚至降价达到了600元...iPhone14ProMax将占iPhone14下半年总出货量的30%~35%，成为iPhone14最受欢迎的版本...

  • iPhone14 Plus销量太差：苹果要减产 即将降价

    iPhone14Plus在10月7日国内首销的第一天就出现了破发情况，而由于iPhone14Plus销量一直提不起来，苹果即将开始降价，并且在准备即将减产iPhone14Plus手机，以节约生产线成本，并转而投入iPhone14Pro的生产......

  • iPhone滞销帮帮库克，苹果叫停iPhone14 Plus的排产

    中关村在线消息：据外媒TheInformation由于iPhone14 Plus的销量并没有达到预期，供应商方面反馈，苹果已经暂停iPhone14 Plus的生产，并将会“同时其采购团队会重新评估对该产品的需求”...根据安兔兔报道，苹果已告知至少一家中国制造商立即停止生产iPhone14 Plus组件，同时苹果采购团队正在重新评估对该产品的需求，消息人士表示，处于下游供应链的两家中国模块组件厂商也分别削减了70%和90%的产量...

    ​iPhone

  • iPhone14车祸检测坐过山车会报警

    上述设备均支持车祸检测功能...不过就在有外媒如用户在坐过山车，当速度过快时，会有一定几率误触车祸检测功能...iPhone14系列搭载6.1英寸OLED屏幕，搭载苹果A15六核处理器，后置摄像头为1200万像素主镜头+1200万像素超广角镜头，前置摄像头为1200万像素，售价5999元起...而iPhone14Pro系列搭载A16仿生芯片，前置1200万像素镜头，后置4800万像素主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万长焦镜头，并具备灵动岛功能，售价7999元起...

    ​iPhone

  • 资深果粉分享：iPhone14 Pro的升级和槽点

    随着每年9月的科技春晚的落幕今年的新款iPhone 也公诸于世作为果粉的我也第一时间入手了iPhone 14 Pro 银色版使用了一段时间沉浸在新机的喜悦同时来分享一些我对新iPhone 14pro的2个升级和2个吐槽看法AOD息屏显示是我最馋android 手机的功能之一而此次iPhone 14 Pro 也加入了这个功能心中狂喜与只能显示黑色背景（部分手机会显示一些图案）的android 手机的息屏显示不同iPhone 14 Pro 的AOD息屏显示可以显示整个锁屏屏幕的内容这样就给待机状态下的手机带来了全新的体验我在某个群里听人讨论说息屏显示不就是为了看个时间么那么多地方可以

    ​iPhone14

  • iPhone14 Plus值得入手吗？到底是小屏好还是大屏好？

    唯独这次新增的iPhone14Plus却等到近日才发售，这款手机有什么独特之处呢？到底值不值得入手？今天就来帮助大家解惑...除此之外，没别的了...而此前苹果用户想要入手大屏手机，就只有ProMax这一个机型可以选择...最后回答大家的提问，iPhone14Plus值得入手吗？当然值得入手，对于预算不高并且喜欢大屏手机的用户来说，是一个很不错的选择，日常使用它的配置性能也绝对够用了...

    ​iPhone14

  • 别买iPhone14苹果下一代将全面大改

    中关村在线消息：10月13日，据相关爆料，全新的iPhone15系列更值得大家期待，新款iPhone14系列的修改非常少，体验与表现将不及明年的新品...明年上市的iPhone15系列，标准版很可能采用现款A16处理器，而Pro版本很可能采用来自台积电先进3nm制程的A17处理器，性能与功耗表现将实现重大突破...

    ​iPhone14

  • 受疫情影响 苹果iPhone14产量将可能下降30%

    据第三方机构公布数据显示，全球90%iPhone由中国生产，正常情况下，富士康的郑州产业园大概承担其中80%的iPhone14系列产品的产能，且iPhone14Pro系列的产能有超过85%在郑州工厂生产...针对疫情可能存在的这种情况，苹果也是早有打算，已经将部分iPhone14及iPhone14Pro的产能转移至了印度...

  • 突发！iPhone14 Pro满电无法开机，疑似质量问题

    随后便拨打了官方客服电话，男子表示他按照技术人员的方式进行开机操作，可以成功开机进入系统，但是手机问什么会出现这样的问题，官方暂时没有做出正面回应...当然，iPhone14系列无法开机的情况不是个例，至此官方也没有通过软件的方式进行修复，所以有不少网友猜测类似情况疑似质量问题！...

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S摄像头参数怎么样？

    后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM