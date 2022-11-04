京东双十一第二波活动开启 京东双11红包加码省钱攻略

从11月4日开始，京东的活动就进入了第二波活动期，这期间商品都是预告阶段，同时这阶段的红包活动也进入了第二阶段，京东红包是可以现领现用，但是很多商品也是要11月10日起才能购买。

进入场景区，主要是各种品类日活动，每天品类主题都不一样，想买大件或者品类产品的，如果预售或者开门红没看到，一定记得来品类会场，基本上都是各大商品推出性价比走量爆款的时候，还有品类券，还是很划算的。

2022京东双11活动会场入口 京东双11优惠力度 主会场 每日疯抢优惠神券，定金膨胀不止10倍 京东超市 好物低至 5 折 预售爆品 定金膨胀不止 10 倍 京东国际 进口毫无每满 300 减 30 元 家电预售 付定金赠百元好礼 手机预售 抢神券、现货价保 电脑数码 尾款至高 24 期免息，价保 30 天 品质男装 领券每满 200 减 30 元、不止 5 折 小家电 定金享多倍膨胀 户外运动 每满 200 减 30 元 京东生鲜 生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一 图书文娱 定金膨胀不止 5 折

11.4日-5日20点主推家电、生鲜、健康、玩具、母婴;11.5日20点-6日20点主推服饰、运动、美妆、钟表眼镜、家居、宠物;11.6日20点-7日20点主推家电、酒水;11.7日20点-8日20点主推生鲜、母婴、玩具以及8日为Plusday;11.9日家清闪购日;11.10日粮油、牛奶神券日，大家可以在相应的时间段领取相应的品类券。

同时，京东双十一京享红包第二波开始发送，11月4日是加码期，大家可以看看活动哦!每天3次中奖机会，至高11111元大红包!11月4日0点，整点抢无门槛红包，3次机会抽现金，领完下单就能用，最高22888元!11月4日20点，红包可额外抽取一次!限量抢3元、5元大额加码红包，定闹钟20点抢。

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