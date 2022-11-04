抖音：小程序自主挂载能力已面向90%的行业开放

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:今日，抖音开放平台宣布，小程序自主挂载能力，于2022年11月1日起已面向90%的行业开放。截止目前，开放类目只要达到体验分合格的门槛，即可绑定最多10个抖音账号进行推广运营。

据了解，自主挂载是指开发者的抖音小程序，可以与10个抖音账号绑定，实现基础的推广需求。

自主挂载能力在8月初内测上线，目前面向工具等部分行业完全开放试点。随着产品能力、运营规范在试点期间的逐步完善，预计在近期会将能力逐步开放至各行业。

申请入口: 在抖音开放平台进入某一小程序详情，点击流量配置，选择短视频挂载能力卡片，进入短视频挂载能力申请页面。

能力申请: 符合开通条件后，展示「申请开通」按钮，点击后即进行能力开通申请，审核结果预计在2-3个工作日内以站内信的方式进行结果反馈。

申请绑定的自挂载权限账号: 能力开通完成后，可进行授权能力挂载抖音账号的绑定，目前账号绑定上限为10个。（后续平台也会开放扩展绑定更多账号）点击「添加抖音号」，进行授权抖音账号的绑定。(绑定列表展示内容:抖音号、抖音号昵称、抖音号类型、绑定状态、操作) 输入抖音号、客户端扫码。如添加抖音号为企业号，对应抖音账号同意绑定，平台校验符合规则即可完成绑定;如添加抖音号为个人号，对应抖音账号同意绑定且完成主体信息的填写，平台校验符合规则即可完成绑定。



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