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三星新广告再次嘲讽苹果：没有折叠机，只有无尽的等待

2022-11-04 11:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:在嘲笑苹果这件事上，三星真的很积极。本周，三星又发布了一个新的“反苹果”广告，再次取笑苹果缺乏可折叠设备。

在广告中，一名男子坐在栅栏上，眺望着一家看起来很像苹果商店的零售店。一位很像苹果的员工问道:“嘿，你在上面做什么?你不能坐在栅栏上。”该男子回答称:“但在三星那边，他们有可折叠的手机和史诗般的相机。”

Galaxy Z Flip 4，三星，折叠屏

他的讲话吸引了另一位对可折叠设备感兴趣的“苹果”顾客，而那个假的苹果员工则试图说服他离开，“我们正在等待这些设备的到来。”

这位潜在的三星客户随后回应道:“为什么，三星他们那边已经有了。”而这位假的苹果公司员工回答说:“因为这就是我们的做事风格，我们擅长等待。”

一直以来，三星都没少嘲讽苹果。而近几个月来，三星的反苹果广告有所抬头，尤其针对苹果尚未推出可折叠设备这一点。

例如，三星在9月推出了一个率先推出可折叠设备的活动，嘲笑 iPhone 缺乏创新，同时宣传 Galaxy Z Fold 和 Z Flip 功能。

目前还没有关于苹果何时发布可折叠设备的信息，而三星从2019年就开始销售可折叠智能手机。早期的可折叠设备在屏幕质量和耐用性方面存在许多问题。这或许可以解释为什么苹果一直在等待可折叠设备的发布时机。三星的新型可折叠设备更耐用，问题更少，但它们仍然很贵。

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    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

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    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

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    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

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    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

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