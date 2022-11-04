三星新广告再次嘲讽苹果：没有折叠机，只有无尽的等待

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:在嘲笑苹果这件事上，三星真的很积极。本周，三星又发布了一个新的“反苹果”广告，再次取笑苹果缺乏可折叠设备。

在广告中，一名男子坐在栅栏上，眺望着一家看起来很像苹果商店的零售店。一位很像苹果的员工问道:“嘿，你在上面做什么?你不能坐在栅栏上。”该男子回答称:“但在三星那边，他们有可折叠的手机和史诗般的相机。”

他的讲话吸引了另一位对可折叠设备感兴趣的“苹果”顾客，而那个假的苹果员工则试图说服他离开，“我们正在等待这些设备的到来。”

这位潜在的三星客户随后回应道:“为什么，三星他们那边已经有了。”而这位假的苹果公司员工回答说:“因为这就是我们的做事风格，我们擅长等待。”

一直以来，三星都没少嘲讽苹果。而近几个月来，三星的反苹果广告有所抬头，尤其针对苹果尚未推出可折叠设备这一点。

例如，三星在9月推出了一个率先推出可折叠设备的活动，嘲笑 iPhone 缺乏创新，同时宣传 Galaxy Z Fold 和 Z Flip 功能。

目前还没有关于苹果何时发布可折叠设备的信息，而三星从2019年就开始销售可折叠智能手机。早期的可折叠设备在屏幕质量和耐用性方面存在许多问题。这或许可以解释为什么苹果一直在等待可折叠设备的发布时机。三星的新型可折叠设备更耐用，问题更少，但它们仍然很贵。

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