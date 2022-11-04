比亚迪称没有考虑降价

据报道，在美国加州LosOlivos小学学区内，已经出现了比亚迪名为TheAchiever”的A型校车...虽然电动校车在美国并不少见，可比亚迪表示，LosOlivos学区的目标是成为全美第一个实现零碳排放的学区...由于工业设计外形颇有特点，专注新能源新闻的ZacharyShahan不吝赞美，说这是他见过造型最可爱的校车...充电方面，比亚迪和当地的ChargePoint展开合作，对方表示，现在充电设施不仅能够满足这些大型校车，还扩展到了工作场所和其它公共地点，为教职工、游客都可提供充电服务......