比亚迪称没有考虑降价

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:据第一财经消息，比亚迪方面表示，目前并没有降价打算，其他品牌降价有自身订单、产能等多方面原因导致，彼此情况并不相同。
据比亚迪公布数据，比亚迪10月新能源汽车销量21.78万辆，上年同期8.10万辆;本年累计销量139.79万辆，同比增长233.92%。其中，纯电动乘用车销量为10.32万辆，插电式混合动力乘用车销量为11.44万辆。
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虽然部分新能源车企表示不会跟进，但在终端已经出现了保险补贴、充电补贴、保养补贴等名义上的优惠...据第一财经报道，以投资者身份致电比亚迪后得到答复称，公司目前并没有降价打算，其他品牌降价有自身订单、产能等多方面原因导致，彼此情况并不相同...公司靠技术搭建了品牌，靠技术拥有了自己的护城河...比亚迪公布的2022年10月产销快报中，新能源汽车销量约21.78万辆，同比增长142.2%...三方数据显示，2022年10月，比亚迪平均批发价17.2万元，除了遥遥领先不少国产同行，更是排在上汽大众、一汽大众和一汽丰田之上......
站长之家 10 月 24 日讯：据 21 财经报道，针对“特斯拉降价后，是否会考虑降价”一事，比亚迪、赛力斯投资者关系部门相关人士均表示，目前暂时没有收到这方面的消息...
10月17日，比亚迪在港交所公布2022年前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润91亿元-95亿元，同比增长272.48%-288.85%;预计第三季度归母净利润55.05亿元-59.05亿元，同比增长333.60%-365.11%...企查查APP显示，比亚迪股份有限公司成立于1995年2月，注册资本约29.11亿元人民币，王传福担任法定代表人、董事长、执行董事、总裁职务...该公司目前拥有专利数量超2万项，多数为实用型专利，包括“轮胎穿刺检测装置、轮胎和车辆”以及“减震器的封口挡盖、减震器和车辆”等......
此次车展不仅规模宏大，作为全球四大车展之一，当地官方对此也极为重视，法国总统马克龙亲赴车展，并向现场媒体重申2035年法国生产汽车将100%为电动车的目标...而在车展期间，马克龙还曾亮相比亚迪展台，比亚迪官方账号转发了马克龙在比亚迪展台参观的照片，比亚迪在车展上牌面也直接拉满...元PLUS（ATTO3）的欧洲预售价格为3.8万欧元，约合27万元人民币；比亚迪汉和唐的欧洲预售价格为7.2万欧元，约合人民币51万元......
11月4日消息，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦，于11月1日以169.87港元的价格卖出329.7万股比亚迪H股，持股比例降至17.92%，本次套现5.6亿港元。巴菲特最新持股降至1.96765亿股，相较于此前2.25亿股，已经减持2823.5万股。而巴菲特是从8月24日开始减持比亚迪，这是他持股14年来首度减持。
对此，比亚迪方面暂未进行公开回应...
据媒体报道，今日发布的采访中，特斯拉前董事会成员、卫思力集团创始人史蒂夫卫思力表示，第一次认为特斯拉有了一个真正的挑战者，那就是比亚迪...她表示，比亚迪今年可能有100万辆电动车制造出售，福特可能有6万辆，通用汽车正努力达到5万辆...它们几乎占不到特斯拉的5%，所以现在看起来就是特斯拉和中国（比亚迪）的较量，大众稳居第三...而比亚迪，今年前三个季度销量已经达到115万辆，今年全年有望冲击180万辆...
据比亚迪股份有限公司“显示屏幕面板的游戏操作设置图形用户界面”专利获授权...摘要显示，本外观设计产品用于显示汽车运行状态、运行程序、以及进行通讯，设计要点在于屏幕中的图形用户界面内容;图形用户界面用于汽车车载系统中将方向盘或操作手柄与车载游戏进行关联，实现方向盘或操作手柄与车载游戏产生联动;主视图所示界面中，用户点击开始游戏按钮，将进入车载游戏应用，实现通过方向盘操作车载游戏功能;显示屏幕面板用于车载中控电脑、车载电脑、手机、平板电脑、电脑...
港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦11月1日以169.87港元的价格卖出329.7万股比亚迪H股，持股比例降至17.92%8月24日，伯克希尔哈撒韦公司在出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1港元/股，持股比例从20.04%降至19.92%，共套现近3.69亿港元。
据报道，在美国加州LosOlivos小学学区内，已经出现了比亚迪名为TheAchiever”的A型校车...虽然电动校车在美国并不少见，可比亚迪表示，LosOlivos学区的目标是成为全美第一个实现零碳排放的学区...由于工业设计外形颇有特点，专注新能源新闻的ZacharyShahan不吝赞美，说这是他见过造型最可爱的校车...充电方面，比亚迪和当地的ChargePoint展开合作，对方表示，现在充电设施不仅能够满足这些大型校车，还扩展到了工作场所和其它公共地点，为教职工、游客都可提供充电服务......
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。