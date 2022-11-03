喜茶确认开放加盟 将在非一线城市展开事业合伙业务

站长之家 11 月 3 日讯：据财联社消息，喜茶确认开放加盟业务，将在非一线城市以合适的店型展开事业合伙业务，并对品牌、产品、品控、食安、营运、培训、供应链等方面为事业合伙人提供支持。
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据DIGITIMES报道，芯片IP供应商Arm宣布将进行重组，将物联网 （IoT） 业务调整为一个单独的业务线。在将汽车和物联网业务分拆之后，Arm 将拥有四大业务线，另外两个是客户端业务与基础设施业务。
10 月 17 至 19 日，老板集成灶超 级门店合伙人计划暨《中国大腔蒸烤集成灶白皮书》发布会在杭州顺利举行，活动中发布“超 级门店合伙人培养计划”，分享了门店合伙人的培养机制与职业通道，有序的前景规划，让老板集成灶店长亦是合伙人们对未来充满信心......
五矿信托举办了党建促经营专题学习暨首 次业务策略研讨会，聚焦信用环境下城投业务的展业策略，并邀请外部专家，围绕宏观环境、城投行业政策及各区域信用趋势输出核心观点，内外部共研五矿信托企业未来发展之路，致力于为企业转型寻找正确的方向...为此，五矿信托特举办了此次业务策略研讨会，内合外联，共探发展之源...公司业务团队代表和职能管理部门代表分别从宏观形势研判、公司重点关注区域信用趋势和城投业务展业策略三个方面发表了观点......
所有的企业最终追逐的都是更高的收益力，企业生产出好的产品，通过恰当的获客通路，在良好的交付力的基础上，收益力是必然的最终结果...会计六要素或许仍然存在，但是业务和财务的边界正在逐渐融合，业务就是财务，财务就是业务，它将是一个完整的业财体系，包括接轨时代的精细化还原、财务集团管控治理、新技术的应用与阿米巴的独立经营等...面对企业外科手术式的监管，财务作为业务BP（BusinessPartner业务伙伴），要先接轨时代，往业务方向转型，原先的粗放管理需要精细还原，试举几例：......
在俄乌战争进入第八个月后，芯片制造商英伟达公司宣布将关闭在俄罗斯的业务...但是现在，英伟达将“停止在该国的所有活动”...在今年2月俄乌战争爆发后不久，英伟达就加入了一系列切断对俄罗斯供货的科技公司行列...
抖音生活服务发布了业务合作治理公告称，将在商家达人合作、商家服务商合作、商家治理等方面强化平台治理动作，对违规行为进行预防和及时处置...服务商在与平台商家合作期间，服务商应当按照与商家确认的各项合作内容提供服务，遵守法律法规及平台各项规则约定，严禁实施误导和欺诈商家的行为，服务商不得违规要求商家或变相强迫商家进行“二选一”;服务商应尊重商家对商品所拥有的知识产权，未经商家允许，不得对商家商品信息进行复制、拷贝和泄漏，不得使用商家商标，不得擅自泄露商家的经营模式和双方合作内容......
蔚来将在嘉定打造具有国际影响力的地标性建筑。此次签约的项目，拟在江桥镇建设蔚来国际业务总部，集研发、办公、展厅等全功能布局。项目建成后，将引进高端人才10000人，新增从业人员约2000人，其中大专（或职高）以上从业人员占比约90%。
作为“距离中小企业最近的人”，京东企业业务整合内外部资源，以数智化供应链助力中小企业强链补链，以数智采购助中小企业降本增效，以融通创新助中小企业可持续发展，与各方合作伙伴深度共建大中小企业融通创新模式...民生银行公司业务部总经理周晓表示，未来民生银行将继续携手京东企业业务，共同致力于服务中小微优质企业，助力大中小企业融通发展...国研大数据研究院所发布的《数字化采购引领中小企业数字化转型》报告也指出，数字化采购对中小企业加快数字化转型起着重要的促进和引领作用......
中国联通发布公告称，下属子公司联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务，立足于自主研发，形成完整的CDN/MEC平台能力、运营能力和产品创新能力...10月27日，国家市场监管总局官网发布《2022年10月17日-10月23日无条件批准经营者集中案件列表》，其中提到，联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准，审结时间为10月18日...
其中Q2 财报显示，因受境内疫情影响，华住业绩Q2 季度实现营业收入33. 82 亿元，同比下降5.7%...国内 3 月份以来，因疫情的持续影响导致商旅居住需求大幅下滑，22Q2Legacy-Huazhu部分的RevPAR每间仅为 141 元，同比减少32.9%，OCC为64.6%较去年减少17.7pct，ADR每间为 218 元同比减少为14.5%......
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。
3200MT/s。使用DDR4内存时，锐龙75800X3D CPU 官方支持的有效内存速度最高可达3200MHz（3200MT/s）。这种最高速度意味着使用DDR4-3200内存将最大限度地提高库存 DDR4性能。RAM 也可以降频以实现兼容性。当您购买比 CPU 或主板支持的最大速度更快的内存时，可以使用降频。但是，精确的降频还需要支持内存超频的主板。