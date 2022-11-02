小米烧屏修复专利公布

如果想要用手机拍摄天空，或是地面，你会怎么做？将手机举过头顶，或是让手机与地面平行，应该是大部分人唯一的选择...今天，北京小米移动软件有限公司申请的一种设有翻转式摄像模组的移动终端”专利获批公布，申请公告号为CN115277891A...但在需要的时候，该模组能够在舵机组件的驱动下进行90翻转，与机身背部垂直，从而让整个模组具有更大的灵活性，提升了用户的拍照体验...简单来说，通过这一专利，用户在拍摄天空的特定角度的物体时，只需要让摄像头翻转，就能够顺利取景并拍摄，而不需要调整手机本身的角度......