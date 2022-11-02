小米烧屏修复专利公布

站长之家 11 月 2 日讯：天眼查App显示， 11 月 1 日，北京小米移动软件有限公司“烧屏修复方法、烧屏修复装置及存储介质”专利公布。专利摘要显示，本公开可以实现快速检测当用户长时间使用终端上任一应用程序时在该应用显示画面上发生的烧屏现象。
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摘要部分解释了此技术的原理：先在显示屏幕上显示纯色画面以确定待修复区域的修复类型，并根据烧屏修复参数对烧屏区域进行修复...当OLED屏幕长期显示某个静止画面时，由于屏幕上不同区域OLED工作总时长不同，发光效率衰减程度不同，于是就会导致屏幕整体亮度不一致，在某些区域会出现画面残影，影响屏幕观感...
站长之家 10 月 20 日讯：企查查APP显示，抖音视界有限公司申请的“基于弹幕生成信息的方法和装置”专利公布...
站长之家 10 月 18 日讯： 10 月 18 日，腾讯科技（深圳）有限公司、株式会社宝可梦共同申请的“游戏系统、游戏方法、游戏程序以及游戏服务器”专利公布...
企查查APP显示，北京小米移动软件有限公司申请的“摄像头模组及其控制方法、电子设备”专利公布...驱动组件能根据被拍摄对象到摄像头模组的距离，自动调整承载架在固定支架上的滑动长度，即通过承载架向内收缩和向外延伸来实现无级变焦，提升成像质量，同时还不会增加电子设备的厚度...
如果想要用手机拍摄天空，或是地面，你会怎么做？将手机举过头顶，或是让手机与地面平行，应该是大部分人唯一的选择...今天，北京小米移动软件有限公司申请的一种设有翻转式摄像模组的移动终端”专利获批公布，申请公告号为CN115277891A...但在需要的时候，该模组能够在舵机组件的驱动下进行90翻转，与机身背部垂直，从而让整个模组具有更大的灵活性，提升了用户的拍照体验...简单来说，通过这一专利，用户在拍摄天空的特定角度的物体时，只需要让摄像头翻转，就能够顺利取景并拍摄，而不需要调整手机本身的角度......
腾讯科技（深圳）有限公司申请的“合成嘴型人脸的识别方法、模型获取方法、装置和设备”专利公布...摘要显示，该方法包括:对样本图像进行人脸特征点检测得到第一人脸特征数据;将人脸数据和待合成的音频特征数据输入预训练的语音转嘴型合成模型，根据该模型输出确定第二人脸特征数据;根据第一、二人脸特征数据训练分类模型，得到合成嘴型人脸识别模型;将待识别图像输入至识别模型，确定是否为合成嘴型人脸图像...
企查查显示，2022年11月1日，北京小米移动软件有限公司公布了一项与烧屏修复方法、烧屏修复装置及存储介质”相关的专利...响应于终端被触发进行烧屏修复，在显示屏上显示纯色画面，从而显示有待修复烧屏区域，确定匹配的烧屏修复类型；...基于修复类型与修复参数之间的对应关系，确定匹配的烧屏修复参数；...根据烧屏修复参数，对待修复烧屏区域进行修复...
据今日珠海市魅族科技有限公司申请的“一种车内儿童行为的引导方法、装置、设备及存储介质”专利公布...摘要显示，本公开通过获取到的车内乘客的信息确定车内是否搭载有儿童，并在搭载有儿童时获取车内儿童的图像，进而确定儿童的行为信息以及与行为信息相对应的引导策略，并基于引导策略对儿童进行引导...
浙江吉利控股集团有限公司、宁波吉利汽车研究开发有限公司申请的“基于车辆的碰撞预警方法、装置和设备”专利公布...摘要显示，本申请方法包括:通过获取相邻车辆的行驶速度、相邻车辆的第一距离，并获取位于自车前方横穿交通参与者的运动速度、以及横穿交通参与者的第二距离;再预测横穿交通参与者的移动距离;若根据第二距离、碰撞区的长度以及移动距离，确定横穿交通参与者在相邻车辆抵达碰撞区内时，会进入碰撞区之内，则向相邻车辆和横穿交通参与者发出预警...
据腾讯科技（深圳）有限公司申请的“面部鉴伪模型的训练方法、装置、设备及存储介质”专利公布...摘要显示，所述方法包括:获取伪面部图像和真面部图像，伪面部图像的面部姿态与真面部图像的面部姿态之间的差异度小于或等于门限值;基于伪面部图像对应的梯度信息，对伪面部图像和真面部图像进行融合，得到融合面部图像;基于融合面部图像对应的鉴伪结果，对面部鉴伪模型进行训练...
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。