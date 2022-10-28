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马斯克须向三名被解雇的 Twitter 高管支付 2 亿美元

2022-10-28 17:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日消息:Twitter马斯克旗下 X Holdings 的合并中，Twitter 首席执行官 Parag Agrawal、首席财务官 Ned Segal 和法务政策主管 Vijaya Gadde 获得了「黄金降落伞」条款。

推特 twitter

据了解，黄金降落伞是指作为企业的高级管理层，在失去他们原来的工作后，公司从经济上给予其丰厚保障，最早产生在美国。「黄金」意指补偿丰厚，「降落伞」意指高管可规避公司控制权变动带来的冲击而实现平稳过渡。这种让收购者「大出血」的策略，属于反收购的「毒丸计划」之一。其原理可扩大适用到经营者各种原因的退职补偿。而这些补偿包括股票期权、奖金、解雇费等。

据 Twitter 提交给美国证券交易委员会 SEC 的文件显示，据称马斯克在周四晚间通过 440 亿美元收购案正式接管推特后便解雇了这三人，并将有义务将其中超过 2 亿美元交给这三人。Agrawal、Segal 和 Gadde 共计拥有大约 115 万股 Twitter 股票，其中一半以上为 Gadde 所有，价值达 3380 万美元。马斯克将像购买任何其他股东的股票一样，购买这三人所持的价值约 6200 万美元的股份。

据彭博报道，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克据悉计划担任推特公司首席执行官。知情人士表示，预计这位亿万富翁将在此期间继续担任推特 CEO，但从长远来看，他最终可能会让出这个职位。推特方面拒绝置评。

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    天玑8100

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