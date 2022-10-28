首页 > 业界 > 关键词  > 快手电商最新资讯  > 正文

快手电商：快分销申样规则默认0元申样取消 1000以下商品默认买样后返

2022-10-28 11:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日，快手发布了《快分销样品申请服务管理规则》修订公告，规则于2022年11月4日生效。

据悉，本次核心调整如下:

1、新增支持【买样后返】的样品申请服务说明;

具体来说，快分销带货达人可根据需求向商户申请商品样品，申请方式包括“0元申样”、“买样后返”、“购买样品”三种方式。

团长商品暂不支持“0元申样”及“买样后返”，定金预售商品暂不支持“买样后返”。

image.png

买样后返履约要求如下:

  • 达人“买样后返”的样品自成功收到样品之日起（包括长时间未确认收货由系统自动确认收货的情形），需在30天内完成商户设置的买样履约返款条件，商户可以在后台查看达人样品交付推广内容，若系统判定达人履约成功则自动返款，返款期限为履约后1-3个工作日;超过30天仍未达成履约返款条件，则履约不成功，不进行自动返款。

  • 买样后返的履约返款条件以商户设置的为准，满足商户设置的要求（商户可单选或多选）即视为履约完成(如遇商品售罄或其余情况无法推广的，可选择申请售后退货退款，详见3.4):

  • 订单履约:如商户设置总结算单量“≥XX单”，当你在履约期间内的结算订单数≥XX，则视为履约;

  • 结算订单:指成功结算佣金的分销推广订单。若用户确认收货后7天内未退款，则订单进行结算计入结算订单，具体结算细则请见《快分销结算规则》。

  • 直播讲解履约:如商户设置直播讲解观看人次（取最高场）“≥XXXX”，则当你在履约期间内的某场直播讲解该商品(记录该商品开始和结束讲解时间内)观看人次≥XXXX，则视为履约;

  • 短视频带货履约:如商户设置短视频播放量（取最高视频）“≥XXXX”，则当你在履约期间内挂该商品某个带货短视播放量≥XXXX，则视为履约;

  • 商户需实时关注达人履约情况，达人履约完成3个工作日内，如商户经核实可对达人履约内容提出异议。

image.png

2.申样规则默认0元申样取消，新规则对1000以下商品默认买样后返，1000元以上商品仅能购买样品。

  • 若商品单价<1000元，快分销内已发布推广的商品默认支持“买样后返”，履约返款条件默认勾选“总结算单量≥5单”，商家可自定义设置履约返款条件，包括总结算单量、直播讲解该商品观看人次、带货短视频播放量，达人在履约期间内达成商户设置的条件，即自动返还达人全部样品金额;商家可自主选择是否支持“0元申样”，并根据近30日销售额、购物体验分、粉丝量设置达人申样门槛。

  • 若商品单价≥1000元，仅支持“购买样品”，暂不支持“买样后返”、“0元申样”。

  • 商家在添加推广商品（创建推广计划）时，可设置申样方式和规则，也可在快分销-计划管理-普通计划/专属计划下修改历史发布商品的申样规则。

image.png

3、履约争议处理要求更新。

0元申样履约:系统检测仅以达人首次发布的履约内容为依据。因达人违反法律法规或平台规则导致履约内容被处理的，达人可重新发布履约内容或与商户协商处理。但无论达人是否重新发布履约内容、是否与商户协商一致，仍纳入“履约率”计算。0元申样的样品商品的交易规模等信息不属于平台判定的履约范围，商户与达人另有约定的，双方可自行协商或通过法律途径解决相关争议。

买样后返履约:根据商户设置的履约条件进行履约，直播和短视频仅取最高场次的数据;由于订单履约有发货、收货、结算周期，建议收货后10天内完成推广。达人完成买样后返履约，可提高自身“履约率”且获得样品退款，若未完成履约，不影响“履约率”且不会获得样品退款。

买样后返的样品订单，在确认收货T+30内，达人申请退货退款，商户可在快分销后台寄样管理或快手小店售后管理中进行售后订单处理，处理原则可参照《快手小店售后服务管理规则》。

image.png

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 天玑1080是5G芯片吗？

    是的。天玑1080是5G芯片。5G、Wi-Fi 6、蓝牙和 GNSS 连接都直接内置在 Dimensity 1080 中，这意味着它们的工作效率比其他多芯片设计要高得多，从而延长您的日常电池寿命。搭载联发科技天玑 1080 的智能手机可以结合 5G 低频段和中频段，以实现更快的平均速度、更大的覆盖范围以及跨覆盖层的 5G 区域之间的无缝移动，让您的 5G 体验永不出错。

    天玑1080

  • Redmi Note 12 Pro是什么调光方式？

    PWM调光Redmi Note 12 Pro和Pro+都是使用1920Hz 高频 PWM 调光。这两款手机的屏幕参数一样，尺寸：6.67 英寸、分辨率：2400*1080、对比度：5，000，000:1、调光级数：16000 级、全局激发亮度：900 nit* 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz、触控采样率：全局 240Hz、1920Hz 高频 PWM 调光、DCI-P3、HDR10+、10bit 色深、杜比视界、阳光屏、护眼模式。

    Redmi Note 12 Pro

  • 天玑1080玩游戏怎么样？

    很适合。天玑1080采用联发科 HyperEngine3.0网络引擎，即使在接到电话和旅行时也能继续玩游戏。与其他芯片设计相比，连接朋友的设备并在线玩游戏的时间延长33%，并且很省电，也有用于游戏的5G HSR 模式。

    天玑1080

  • 天玑8100和骁龙695对比哪个好？

    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙695（配备 Adreno619显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙695的优点开发人员针对高通骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑联发科天玑8100的优点支持201% 更高的内存带宽（51.2对17GB/s）显示明显更好（高达2倍）AnTuTu9分数 –798K 与398KCPU 时钟速度提高30%（2850与2200MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）更高的 GPU 频率 （~9%）

    天玑8100

  • Redmi Note 12探索版支持哪些充电协议？

    QC3+/PD2.0/PD3.0快充协议Redmi Note12 探索版支持210W 有线秒充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，USB Type-C 双面充电接口，标配 210W 双 GaN 充电器，兼容220V电压、110V电压。

    Redmi Note 12探索版

  • Redmi Note 12 Pro有哪些定位方式？

    北斗、GPS、Galileo等Redmi Note 12 Pro支持的定位方式有：北斗：B1I + B1C｜GPS：L1｜Galileo：E1｜GLONASS：G1｜QZSS：L1｜A-GPS 数据网络定位｜Wi-Fi 网络定位｜sensor 辅助定位。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100和天玑920哪个处理器好？

    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:联发科天玑920（带有 Mali-G68MC4显卡）和天玑8100(Mali-G610MC6)。联发科天玑8100的优点具有比天玑920大2MB 的 L3缓存大小显示明显更好（高达65%）AnTuTu9得分 –798K 与483K具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）CPU 时钟速度提高14%（2850与2500MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:跑分来看的话，天玑8100也比天玑920是要好上一个档次，性能提升很多，自然是天玑8100更好。

    天玑8100

  • Redmi Note 12有双扬声器吗？

    不是Redmi Note 12是单扬声器的设计，Pro/Pro+版本才是双扬声器。Pro以上版本使用超线性双扬声器，支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB，且有Hi-Res Audio认证、Hi-Res Audio Wireless 认证、Dolby Atmos 杜比全景声。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100和骁龙778g哪个好？

    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro支持哪些Wifi协议？

    Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / gRedmi Note 12 Pro支持的WLAN协议：Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g；WLAN频率：2.4G WiFi | 5G WiFi；支持 2x2 MIMO，WiFi Direct，Miracast；蓝牙 Bluetooth 5.2 支持 SBC / AAC / LDAC / LHDC。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100和骁龙8+哪个好？

    骁龙8+更好。骁龙8+是目前高通公司最新最好的芯片之一，骁龙8+是高通新一代骁龙8Gen1 芯片优化版，对标的是天玑9000，相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。CPU最大主频是3.2GHZ，这次高通在功耗的问题上下了苦功夫，所以天玑 8100 还是不能和骁龙8Gen1Plus比拼的。

    天玑8100

  • Redmi Note 12王者荣耀有高刷模式吗？

    有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100是几核？

    八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。

    天玑8100

  • Redmi Note 12有红外遥控吗？

    有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持北斗系统吗？

    支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。

    天玑8100

  • Redmi Note 12是5G双卡双待吗？

    是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持120hz刷新率吗？

    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro有胶片画框吗？

    有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。

    Redmi Note 12 Pro

  • 天玑8100支持蓝牙5.2吗？

    支持。天玑8100支持的蓝牙最新版本是5.3。最新版本增加了多项功能增强功能，包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含一个新的连接子评级功能，并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能源效率和用户体验。

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro+摄像头可以拍摄什么视频？

    最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。

    Redmi Note 12 Pro+

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM