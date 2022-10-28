快手电商：快分销申样规则默认0元申样取消 1000以下商品默认买样后返

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日，快手发布了《快分销样品申请服务管理规则》修订公告，规则于2022年11月4日生效。

据悉，本次核心调整如下:

1、新增支持【买样后返】的样品申请服务说明;

具体来说，快分销带货达人可根据需求向商户申请商品样品，申请方式包括“0元申样”、“买样后返”、“购买样品”三种方式。

团长商品暂不支持“0元申样”及“买样后返”，定金预售商品暂不支持“买样后返”。

买样后返履约要求如下:

达人“买样后返”的样品自成功收到样品之日起（包括长时间未确认收货由系统自动确认收货的情形），需在30天内完成商户设置的买样履约返款条件，商户可以在后台查看达人样品交付推广内容，若系统判定达人履约成功则自动返款，返款期限为履约后1-3个工作日;超过30天仍未达成履约返款条件，则履约不成功，不进行自动返款。

买样后返的履约返款条件以商户设置的为准，满足商户设置的要求（商户可单选或多选）即视为履约完成(如遇商品售罄或其余情况无法推广的，可选择申请售后退货退款，详见3.4):

订单履约:如商户设置总结算单量“≥XX单”，当你在履约期间内的结算订单数≥XX，则视为履约;

结算订单:指成功结算佣金的分销推广订单。若用户确认收货后7天内未退款，则订单进行结算计入结算订单，具体结算细则请见《快分销结算规则》。

直播讲解履约:如商户设置直播讲解观看人次（取最高场）“≥XXXX”，则当你在履约期间内的某场直播讲解该商品(记录该商品开始和结束讲解时间内)观看人次≥XXXX，则视为履约;

短视频带货履约:如商户设置短视频播放量（取最高视频）“≥XXXX”，则当你在履约期间内挂该商品某个带货短视播放量≥XXXX，则视为履约;

商户需实时关注达人履约情况，达人履约完成3个工作日内，如商户经核实可对达人履约内容提出异议。

2.申样规则默认0元申样取消，新规则对1000以下商品默认买样后返，1000元以上商品仅能购买样品。

若商品单价<1000元，快分销内已发布推广的商品默认支持“买样后返”，履约返款条件默认勾选“总结算单量≥5单”，商家可自定义设置履约返款条件，包括总结算单量、直播讲解该商品观看人次、带货短视频播放量，达人在履约期间内达成商户设置的条件，即自动返还达人全部样品金额;商家可自主选择是否支持“0元申样”，并根据近30日销售额、购物体验分、粉丝量设置达人申样门槛。

若商品单价≥1000元，仅支持“购买样品”，暂不支持“买样后返”、“0元申样”。

商家在添加推广商品（创建推广计划）时，可设置申样方式和规则，也可在快分销-计划管理-普通计划/专属计划下修改历史发布商品的申样规则。

3、履约争议处理要求更新。

0元申样履约:系统检测仅以达人首次发布的履约内容为依据。因达人违反法律法规或平台规则导致履约内容被处理的，达人可重新发布履约内容或与商户协商处理。但无论达人是否重新发布履约内容、是否与商户协商一致，仍纳入“履约率”计算。0元申样的样品商品的交易规模等信息不属于平台判定的履约范围，商户与达人另有约定的，双方可自行协商或通过法律途径解决相关争议。

买样后返履约:根据商户设置的履约条件进行履约，直播和短视频仅取最高场次的数据;由于订单履约有发货、收货、结算周期，建议收货后10天内完成推广。达人完成买样后返履约，可提高自身“履约率”且获得样品退款，若未完成履约，不影响“履约率”且不会获得样品退款。

买样后返的样品订单，在确认收货T+30内，达人申请退货退款，商户可在快分销后台寄样管理或快手小店售后管理中进行售后订单处理，处理原则可参照《快手小店售后服务管理规则》。

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