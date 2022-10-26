BOSS直聘：第三季度共封禁16万个违规招聘者账号

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:日前，BOSS直聘发布《第三季度平台治理与服务公报》，第三季度，平台共封禁16万个违规招聘者账号，各场景对用户进行风险提示7.5亿次，线下审核团队成员累计行走了15万公里。

据悉，平台开展“个人信息保护”、“招聘者个人违规治理”等五专项。针对招聘者个人违规治理的专项，打击涉嫌招聘性骚扰的“灭蟑行动”首期，公示了15个涉嫌性骚扰的违规账号，公示内容包括招聘者所属企业名称和违规原因。

BOSS直聘还通过强化用户教育的形式提高求职者的安全意识，规范招聘者行为。公报显示，三季度，平台针对刷单套路、人身攻击、就业歧视等话题，推出17期知识、科普类内容，精准覆盖求职者、招聘者用户超300万人。

三季度平台加大对索取隐私违规行为的打击力度，情节严重者可能会导致违规账号所在公司全面封禁。在产品上，上线了简历隐私设置功能，当求职者自主选择开通这项功能后，招聘者只能通过虚拟号码与求职者取得联系。

为提升求职者体验，BOSS直聘也在薪资虚假治理专项行动中上线了新产品功能。三季度，BOSS直聘对部分职类增加了强制底薪填写的功能。平台明确规定，底薪为该岗位的最低薪资，填写薪资虚假将会受到平台处罚。2022年9月，职位薪资虚假类的举报量环比下降了31%。

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