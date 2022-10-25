华为HarmonyOS 3首批正式版开放升级

站长之家 10 月 25 日讯：华为宣布，HarmonyOS3 首批正式版开放升级。本次共有HUAWEI P50 系列、 HUAWEI Mate40 系列、 HUAWEI Mate Xs2 系列等 21 款机型 开启正式版升级。
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升级路径（手机端）：1、通过“我的华为APP>首页>升级尝鲜>（HarmonyOS3尝鲜）立即查看>（多设备尝鲜）升级尝鲜”；2、通过“会员中心APP>首页>升级尝鲜>HarmonyOS3升级尝鲜”注：3.0.0.156/154版本为正式版，由于此前不限量升级未开启，因此未对外体现正式版......
中关村在线消息：HarmonyOS官方宣布，HarmonyOS3首批正式版开放升级...HarmonyOS3手机操作系统重点升级了万能卡片功能，并且拥有更高的流畅度以及支持更多设备万物互联...
据本次共有华为P50、Mate40系列等21款机型正式开放，囊括了最近两年几乎所有的旗舰手机和平板，还有华为P40、Mate30、Nova10系列等14款机型同步开启第二批公测招募...今年第四季度，华为手机P40系列、Mate30系列、nova10系列、nova9系列、nova8系列、nova7系列、nova6系列，华为平板MatePadPro10.8英寸系列、智慧屏V55到V98系列，以及华为手表WatchGT系列......
华为MatePadPro10.8英寸、MatePadPro5G10.8英寸、MatePad10.8英寸、华为nova8/nova8Pro4G/5G以及nova9SE现已开启鸿蒙HarmonyOS3Beta版尝鲜招募，截止10月13日9:00...5、Beta版尝鲜期间，请开启手机/平板用户体验改进计划开关（路径：设置-系统和更新-用户体验改进计划），便于工程师进行系统和应用分析、故障诊断等，持续提升版本质量...
华为MateXs系列、、Mate30系列、P40/Pro、P404G、nova9/Pro、nova10系列、华为MatePad11、MatePadPro10.8英寸2021、华为智慧屏V75Super、华为智慧屏V98、华为智慧屏V552021、华为智慧屏V652021、华为智慧屏V752021、华为智慧屏V852021，还有华为WATCH3/Pro......
从名单来看，此次升级将覆盖华为Mate 40系列、P50系列、Mate X2系列等手机，MatePad Pro 12.6、Watch 3等产品也将一并获得正式版升级...对于nova 9 SE、nova 8系列以及MatePad等暂时没有收到公测版本推送的型号，华为也开启了Beta测试招募，用户可以在我的华为”App的升级尝鲜页面进行报名，具体参与测试的机型与招募数量见下表：......
今天下午，HarmonyOS官微发文宣布：HarmonyOS 3首批正式版开放升级...据本次共有华为P50、Mate 40系列等21款机型正式开放，囊括了最近两年几乎所有的旗舰机型，还包括旗舰平板...还有华为P40、Mate 30、Nova 10系列等14款机型同步开始第二批公测招募...当时华为就公布了百机升级计划，适配机型十分庞大，会覆盖到华为P20、Mate 10、荣耀V30/V20、荣耀X10等多年老机型，对比大多数安卓厂商都更到位......
站长之家 10 月 9 日讯：华为宣布鸿蒙 HarmonyOS 3 正式版首批将于 10 月中下旬推送...
与此华为MateXs系列、、Mate30系列、P40/Pro、P404G、nova9/Pro、nova10系列、华为MatePad11、MatePadPro10.8英寸2021、华为智慧屏V75Super、华为智慧屏V98、华为智慧屏V552021、华为智慧屏V652021、华为智慧屏V752021、华为智慧屏V852021，还有华为WATCH3/Pro现已开放公测尝鲜活动......
没有Redmi Note 12Pro没有210W的快充，Redmi Note 12系列中仅有探索版机型有210W的快充，其他的机型快充速度是67W或120W。探索版的210W快充技术从充电器端到主板和电池端涉及高达 40 重安全主动的防护措施，这些防护措施主要从充电温度、充电电压、充电电流包括整个充电协议这四个维度进行全方位的保护，以确保安全性。
安兔兔120多万分。天玑9200将跳过天玑9100。Leaker Ice Universe 表示它将使用 ARM Cortex-X3内核和 Immortalis G715GPU。ARM Cortex-X3声称比 Cortex-X2性能提升了25%。天玑9200芯片预计仍将采用台积电的4nm工艺。将为两款vivo手机供电，包括一款X90系列手机、一款OPPO Find X系列手机和一款游戏手机。最近有爆料安兔兔跑分为120多万。
是Redmi Note12 探索版的机身后盖是透明的，和之前很多款小米旗下的探索版机型一样，它的后壳会是透明材质，可以看到很多机身内部的零部件，因此在外观视觉上会和很多手机有较大的不同，也会十分的明显。
Arm v9。天玑9200据爆料CPU架构是新一代的超大核Cortex-X3，GPU架构则是最新的Immortalis-G715，分数比天玑9000+ 高很多。Arm公布了今年的CPU“Cortex-X3”、“Cortex-A715”、GPU“Immortalis-G715”、“Mali-G715”、“Mali-G615”产品。Arm将这些CPU/GPU作为一个平台提供，今年的平台被称为“TCS22”（Total Compute Solutions2022）。这种 TCS22的 CPU 将是 Cortex-X3和 Cortex-A715。众所周知，Arm 有高性能内核和高效内核两种 CPU 内核，基于 big.LITTLE 架构，当需要高性能时，开启高性能内核或两者兼而有之。Cortex-X3和 Cortex-A715都是基于64位 ISA 的“Arm v9架构”的产品，在 Cortex-A715上实现了额外的缓存，以减少延迟，进一步提高时钟频率等。 Cortex-X3和以前一样。
天玑1080Redmi Note12 探索版的处理器将会是天玑1080，Geekbench 5跑分显示，该机搭载的天玑 1080 单核跑分 767，多核跑分 2008。对比来看，其性能与天玑 920 相近。天玑1080芯片采用台积电 6nm 工艺制造，搭载八核 CPU，包括 2 个 ARM Cortex-A78 核心，频率达 2.6GHz；6 个 ARM Cortex-A55 核心，频率达 2GHz。
11月。天玑9200有数码博主爆料说将会在11月进行发布，目前没有任何官方消息，但是可能性还是有的，如果大家对天玑9200比较关注的话，可以在最近留意一下具体的数码新闻。
210WRedmi Note12 探索版将使用210W的快充，该充电器支持最高 20V / 10.5A 输出功率，能够为手机进行 210W 高功率快充。作为对比，使用200W快充技术，4700mAh 电池的 iQOO 10 Pro 可以将充电时间压缩到 10 分钟左右。
126万分。天玑9200的AnTuTu基准测试已经浮出水面，显示超过126万或120万的分数。分数比天玑9000+ 高很多。据说与 Cortex X2和新的 Immortalis G715GPU 相比，它使用了 Cortex X3主内核。
索尼 CEA-G160T CFexpress Type A存储卡索尼A7R5使用索尼 CEA-G160T CFexpress Type A存储卡。“ Hi +”连拍模式。根据拍摄条件的不同，实际连续拍摄照片数量可能会有所不同。支持AE/AF追踪的 10 张/秒高速连拍，可高速连续拍摄 583 张压缩RAW格式照片，或连续拍摄 1000 张以上的JPEG/HEIF图像。
9月28日。英特尔酷睿 i9-13900K 是一款24核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i9产品线的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Core i9-13900K 首先专注于旗舰芯片，拥有令人难以置信的5.8GHz 最大 P 核睿频。这比Core i9-12900K增加了600MHz 。尽管它的性能核心数量与其前身相同（尽管使用 Raptor Cove 核心），但它现在具有双倍的效率核心;共有24个混合内核，由8P 和16E 内核组成。这增加了8个线程，总共32个，高于 Core i9-12900K 上的24个。
8 级5 轴防抖索尼A7R5有8级5轴防抖，该相机针对图像稳定系统进一步升级，采用高精度防抖组件和先进的陀螺仪传感器，以及针对照片与视频拍摄优化的图像稳定算法，可实现拍摄照片时高达 8 级的防抖效果。
4899元。i9-13900K的价格是 4899 元。英特尔酷睿 13 代CPU产品。Core i9-13900K 旨在提供卓越的性能，具有 16 个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而 8 个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。
6100万像素的Exmor R CMOS传感器索尼A7R5使用了一块 6100 万像素的 Exmor R CMOS 传感器，即BSI CMOS 传感器，在带 AE/AF 下连拍速度达到了 10FPS，最高可以连续拍摄 583 张压缩 RAW 照片，或1000 张以上的 JPG/HEIF 照片，同时新增了加无损压缩 RAW，可选 L（60M）、M（26M）和 S（15M）三种不同分辨率，支持摇摇乐功能——像素转换多重拍摄功能，最高可以通过 16 张照片合成一张约 2.408 亿像素超高分辨率照片，但是同样需要后期处理。
可以。i9-13900K是完全可以搭配4090的，目前也是能够发挥4090显卡最大的性能，i9-13900K加4090显卡的搭配已经是目前顶级的电脑配置了，不过两者都是功耗大户，所以需要搭配好一点的散热才可以，虽然两个配置是顶级的，其他散件最好也要搭配好。
最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频索尼A7R5在 1.2X 裁切下，最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频，在 Super 35mm 模式下能够以 6.2K 超采输出 4K30P 视频，支持 MPEG-H HEVC/H.265 编解码器，All-I、XAVC S/S-I 录制和 10-bit 4:2:2 多种录制格式，S-Log3 最高能提供 14 档 + 的动态范围。
8K 25p视频可连续录制约 30 分钟索尼A7R5还改进了散热以延长视频录制时间*¹⁸，8K 25p可连续录制约 30 分钟，在拍摄时需要将[自动关机温度]设置为[高]，避免出现相机因为温度自动关机的情况。
3.2英寸LCD液晶屏索尼A7R5配置了一块约 210 万点分辨率的LCD液晶屏，具有3∶ 2 的宽高比、可触摸操作和宽色域(相当于DCI-P3)等优点。在明亮的室外环境中使用，屏幕也能够清晰可见。
Wi-Fi或高速USB 10GbpsType-C®接口索尼A7R5支持用户可通过Wi-Fi（802.11ac）2x2 MIMO或高速USB 10Gbps（USB 3.2）Type-C®接口进行数据传输，支持高效的远程拍摄以及照片和视频文件传输。
兼容CFexpress Type A存储卡同时也支持UHS-I和UHS-II SDXC/SDHC存储卡索尼A7R5拥有双卡槽设计，两个卡槽均兼容CFexpress Type A存储卡同时也支持UHS-I和UHS-II SDXC/SDHC存储卡，配合索尼大容量存储卡如CEA-G320T和CEA-G640T存储卡，可以让拍摄流程更加流畅高效，配合Alpha 7R V的高速连拍多可连续拍摄约 583 张压缩RAW，或1000+张JPEG*¹⁶/ HEIF照片。
6.7英寸2400 × 1080P 分辨率 LCD 显示屏，后置双摄镜头真我Realme 10 标准版正面搭载一枚联发科 2.2GHz 主频处理器，预计为天玑 700。正面为一块 6.7 英寸 2400 × 1080P 分辨率 LCD 显示屏，后置 1.08 亿主摄 +200 万微距双摄方案，前置 1600 万像素摄像头，辅以 4870mAh 电池。而 Pro 版本处理器为天玑 1080，正面为一块 6.7 英寸 2412 × 1080 分辨率曲面屏，后置 1.08 亿主摄 +800 万超广角 +200 万三摄方案，正面为 1600 万像素摄像头，辅以 4890mAh 电池，支持 67W 有线充电功能。