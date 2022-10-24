拼多多双11：全场百万商品每满300减50

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:日前，拼多多正式启动了今年的11.11大促活动，全场百万商品每满300减50，上不封顶。

据悉，小米、美的、伊利、蒙牛、TCL等1000余家品牌也将在大促期间组团为拼多多用户送上超额福利。与此同时，百亿补贴频道也将对品牌好货、涉农产品提供至少470元额外券包，茅台、iPhone、神仙水、家电家具等大件消费品加补千元起。在每天的整点时刻，平台还将为用户提供满100减50的整点神券，确保消费者天天有特价，时时有惊喜。另外，拼多多还将联合国内外品牌在大促期间持续推出“超级品牌日”专项活动。

本次大促活动将额外提供两天的返场时间，一直持续至11月13日24时。

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值得一提的是，抖音电商也正式开启双11预售，预售时间为10月24日0时至30日18时。预售会场集中推介数千款优价好物，全面覆盖电子家居、美妆、服饰鞋包、个护家清、食品等多个类目。

京东11.11全球热爱季启动发布会暨京东11.11欢乐大会开启，据介绍，京东从10月20日晚8点开启预售，10月31日晚8点全面开启，11月10日晚8点迎来巅峰高潮。期间将有跨店每满299减50、每满1000减100等超值福利放送。

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今晚8点，天猫双十一将正式进入预售期，优惠力度为跨店每满300-50。今年天猫双十一第一波开卖时间为:10月31日晚上8点——11月3日24点，第二波开卖时间:11月10日晚上8点——11月11日24点。

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