比亚迪否认跟随特斯拉降价：暂未收到降价信息

能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。