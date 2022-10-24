比亚迪否认跟随特斯拉降价：暂未收到降价信息

站长之家 10 月 24 日讯：据 21 财经报道，针对“特斯拉降价后，是否会考虑降价”一事，比亚迪、赛力斯投资者关系部门相关人士均表示，目前暂时没有收到这方面的消息。
（举报）
腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
9月30日，有消息称特斯拉国产车型Model3和Model Y将进行大幅降价，其中特斯拉在华主销车型Model Y的降价幅度最高有望达到4万元，最终Model Y后轮驱动型的起售价可能会降至27~29万元...对此，特斯拉方面回应称该传言不实...根据特斯拉中国内邮显示，自9月16日到9月30日完成提车的车主，若选择在特斯拉店内购买保险，即可享受8000元的保险补贴，补贴可直接用于减免车价...
据媒体报道，今日发布的采访中，特斯拉前董事会成员、卫思力集团创始人史蒂夫卫思力表示，第一次认为特斯拉有了一个真正的挑战者，那就是比亚迪...她表示，比亚迪今年可能有100万辆电动车制造出售，福特可能有6万辆，通用汽车正努力达到5万辆...它们几乎占不到特斯拉的5%，所以现在看起来就是特斯拉和中国（比亚迪）的较量，大众稳居第三...而比亚迪，今年前三个季度销量已经达到115万辆，今年全年有望冲击180万辆...
据财联社消息，针对“国产Model3/Y将降价”的传闻，特斯拉方面回应称，消息不实...Model Y 的降价幅度最高有望达到4万元，Model Y 后轮驱动型可能会降至27~29万元...特斯拉Model3后轮驱动版的预计交付时间已缩短为1-8周...
9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%...比亚迪汽车20，0973辆、特斯拉中国83，135辆、上汽通用五菱52，377辆、吉利汽车39，227辆、广汽埃安30，016辆，长安汽车28，574辆、上汽乘用车23，433辆、奇瑞汽车20，508辆，哪吒汽车18，005辆、理想汽车11，531辆、零跑汽车11，039辆、蔚来汽车10，878辆、一汽大众10，770辆、长城汽车10，368辆、金康新能源10，101辆......
10月9日，乘联会公布2022年9月新能源乘用车厂商批发销量，预估9月销量66.4万辆，环比8月约增长5%，同比去年9月增长约90%...具体厂商方面，比亚迪以超过200973辆的销量一枝独秀，不仅是唯一突破10万销量的厂商，也是唯一突破20万销量的厂商...此数据与比亚迪10月3日披露的9月销量非常接近，当时成绩单”显示，9月比亚迪新能源汽车销量20.13万辆...比亚迪一家销量，相当于第2名到第5名四家厂商之和...
据媒体报道，特斯拉国产车型Model 3和Model Y将大幅降价，特斯拉回应凤凰网科技称，这是“不实信息”...此前有消息称，特斯拉在华主销车型Model Y降价幅度最高可能达到4万元，Model Y后轮驱动型的起售价区间可能位于27~29万元...
周一清晨，特斯拉给老业主们带来了巨大的打击。各种版本的Model3/Y的价格再一次被削减。 特斯拉今天正式宣布立即对在中国大陆销售的Model3和Model Y进行价格调整，将后驱版Model3的价格从27.99万元降至26.59万元，高性能版从36.79万元降至34.99万元。
10月17日，比亚迪在港交所公布2022年前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润91亿元-95亿元，同比增长272.48%-288.85%;预计第三季度归母净利润55.05亿元-59.05亿元，同比增长333.60%-365.11%...企查查APP显示，比亚迪股份有限公司成立于1995年2月，注册资本约29.11亿元人民币，王传福担任法定代表人、董事长、执行董事、总裁职务...该公司目前拥有专利数量超2万项，多数为实用型专利，包括“轮胎穿刺检测装置、轮胎和车辆”以及“减震器的封口挡盖、减震器和车辆”等......
深交所信息披露显示，比亚迪半导体股份有限公司因IPO注册申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二十九条的相关规定，其发行注册程序中止...根据招股书显示，比亚迪半导体的主营业务包括功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，旗下共有宁波半导体、节能科技、长沙半导体3家子公司......
此次车展不仅规模宏大，作为全球四大车展之一，当地官方对此也极为重视，法国总统马克龙亲赴车展，并向现场媒体重申2035年法国生产汽车将100%为电动车的目标...而在车展期间，马克龙还曾亮相比亚迪展台，比亚迪官方账号转发了马克龙在比亚迪展台参观的照片，比亚迪在车展上牌面也直接拉满...元PLUS（ATTO3）的欧洲预售价格为3.8万欧元，约合27万元人民币；比亚迪汉和唐的欧洲预售价格为7.2万欧元，约合人民币51万元......
5600MT/s。凭借32MB 的缓存和5.7GHz Turbo Boost Max3.0频率，可以通过 Thermal Velocity Boost 和 Adaptive Boost 技术推得更高，该处理器几乎可以处理任何工作负载。您可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i9-13900KF 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5内存。
没有华为 Pocket S不支持无线充电功能，无法使用无线充电，它支持40 W 华为有线超级快充，需搭配 40 W 华为超级快充充电套装使用。同时它的电池容量大约是4000mAh，考虑到该手机是折叠屏手机，在手机内部空间上要比传统的直板手机空间更少，可以装入的电池也更小，因此4000mAh已经算是比较大的电池。
支持。i9-13900KF是支持双通道的。内存通道的数量是指实际应用程序的带宽操作。就是在北桥（又称之为MCH）芯片级里设计两个内存控制器，这两个内存控制器可相互独立工作，每个控制器控制一个内存通道。在这两个内存通道CPU可分别寻址、读取数据，从而使内存的带宽增加一倍，数据存取速度也相应增加一倍(理论上)。
是华为 Pocket S将会预装鸿蒙3.0系统。该系统加入了图像识別、出行辅助、拍照辅助、AI字幕等功能，鸿蒙3.0还可以支持多个设备自由组合，形成一个由多台设备组成的超级终端，这些设备可以是手机、平板，也可以是电视、音箱、耳机。
不会。截止10月20日，i9-13900KF目前是刚刚预售发货阶段，很多电商平台在20日都开启了双十一的预售活动，i9-13900KF因为是刚刚发布的产品，不可能前脚预售完，后脚没几天就降价销售，这样会得罪很多用户的，所以双十一不可能降价处理，除非是电商平台有补贴商家活动，所以如果想买i9-13900KF的朋友，可以在这段时间内进行购买。
不是华为 Pocket S不是5G手机，它使用的是骁龙8Gen 1(4G)处理器，无法使用5G网络。目前5G手机是市场的主流，但5G相关的应用还比较少，同时考虑到4G网络速度也十分快，依旧有一些手机是4G手机，也是可以符合很多人对于网络的需求。
3Ghz。Core i9-13900K 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz，拥有顶级 CPU Core i9-13900K / KF 拥有24个内核和32个线程。
4000mAh华为 Pocket S的电池容量大约是4000mAh左右，同时将支持最大 10V/4A 华为超级快充，兼容 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 或 9V/2A 或 5V/2A 充电器。需要注意的是，最大支持 40 W 华为有线超级快充，需搭配 40 W 华为超级快充充电套装使用。
约190克华为 Pocket S机身的重量大约是190克，这在屏幕6.9英寸的智能手机中算是比较轻的重量，比如iPhone14 Plus屏幕尺寸是6.7英寸，重量是203克，因此华为 Pocket S可以说是比较轻的智能手机。
可以华为 Pocket S有内存扩展槽，最大支持 256GB的NM 存储卡。虽然华为 Pocket S可以提供内存扩展功能，但其本身自带的机身内存最高有512GB，实际上这对于很多用户来说已经是足够使用，而且手机自带内存的数据读写速度是更快的，也适合现在智能手机高速存储的需求。
内屏：6.9英寸、外屏：1.04英寸华为 Pocket S的屏幕预计和上一代的华为 Pocket一样，都是内屏：6. 9 英寸、外屏：1. 04 英寸，内屏屏幕刷新率还可以支持120Hz，分辨率至少达到FHD+级别。
骁龙8Gen 1 Plus（4G）华为 Pocket S高性能版新机或将采用骁龙8+（4G）处理器，入门版则为骁龙778G（4G）处理器。骁龙8+处理器的主要参数是1*X2 超大核+3*A710 大核+4*A510 小核的三丛集，还采用了arm v9 指令集，cpu方面为adren哦 730 核心，频率将会提升到900MHz，并且大核心从1. 8 提升到了2GHz。在安兔兔平台上，该处理器的跑分大约是104万分，GeekBench跑分平台上，其单核成绩为1311，多核成绩为4070。
推荐iPhone13 ProiPhone14和iPhone13 Pro在屏幕、摄像头方面配置差距比较大。屏幕方面，iPhone13 Pro有ProMotion高刷新率屏幕，最高支持120Hz刷新率，iPhone14的屏幕刷新率是60Hz，因此在玩游戏看视频的时候，iPhone13 Pro明显更出色；摄像头方面，iPhone13 Pro比iPhone14多了一个长焦镜头，在拍摄比较远的物体时效果更好；机身材质方面，iPhone13 Pro是不锈钢，更坚固但重量也比较重，iPhone14边框是铝金属，重量相对较轻。总体来说，iPhone13 Pro配置比iPhone14更好，续航也差不多，但iPhone14会更便宜，因此如果仅仅考虑配置的话，肯定是优先选择iPhone13 Pro。
有可能便宜1500iPhone14 Plus的128GB定价是6999元，不过现在电商平台上的价格已经优惠1000元以上，部分电商甚至出现了5700元的低价。如果双十一还有一波优惠叠加的话，非常有可能出现iPhone14 Plus 128GB售价5500元的价格，也就是比苹果官网定价时便宜1500元，这个价格对于iPhone14 Plus来说已经有相当大的吸引力。通常来说iPhone新款出来后，第一次比较大的优惠出现在双十一，因此想要购买该机型的用户可以考虑双十一入手。
748元iPhone14全系列苹果官网换电池的价格是748元，这比上一代iPhone13系列519元要贵一些，但iPhone14系列和iPhone13系列电池大小差不多，续航方面略微有提升。根据苹果的保修规定，如果你的iPhone是在保修期内电池健康度降到80%以下则可以免费换电池，如果是购买了AppleCare+服务的话，电池健康度小于80%也可以免费更换电池。
2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。
有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。